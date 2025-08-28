“No me gustó para nada”: Cecilia Bolocco reveló la vez que retó a Máximo por creerse famoso - Chilevisión

La Miss Universo desclasificó detalles de una conversación que tuvo con su hijo cuando este era pequeño y decidió ponerle límites por su emoción frente a la fama.

Cecilia Bolocco reveló un desconocido episodio que vivió con Máximo Menem, cuando tuvo que llamarle la atención debido a su postura frente a la fama.

La Miss Universo contó que desde que su hijo era pequeño, siempre fue muy orgulloso de sus logros, en especial de la corona que consiguió en 1987, tanto que acostumbraba a descatacarlo frente a visitas.

El llamado de atención de Cecilia Bolocco

“Empezó con un tema que no me gustó para nada”, contó en el podcast Court Central que conduce Fernando González.

Según explicó, su molestia comenzó porque Máximo constatemente decía que ella era la mujer “más famosa” y “la más importante”, por lo que él también creía tener los mismo méritos.

Pero todo cambió cuando ella decidió darle una lección sobre la fama y lo impulsó a hacerse conocido por sí mismo.

“Te voy a decir una sola cosa: tú eres conocido y reconocido, pero no eres famoso. Ojalá que algún día en tu vida lo seas, pero por algo valioso, porque bien podrías robar un banco y ser famoso. Entonces, ocúpate de ser una persona que haga cosas que tengan valor y las hagas bien”, detalló.

La reina de belleza aseguró que “lo aleccioné mucho porque vi que le brillaban los ojitos. Como eso que te seduce, que es la fama”.

“La vida se ha encargado de que él sea una persona conocida y muy querida por lo que es él”, valoró.