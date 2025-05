Máximo Menem estalló en llanto en cumpleaños de Cecilia Bolocco: “La mejor que pude haber pedido” - Chilevisión

El joven de 21 años se robó las miradas en el festejo por las seis décadas de su madre llevado a cabo en el Museo de la Moda.

Cecilia Bolocco celebró el lunes a lo grande su cumpleaños número 60, instancia en la que fue acompañada por su hijo Máximo Menem.

El Museo de la Moda, ubicado en Vitacura, fue el escenario del festejo donde la ex Miss Universo hizo varios anuncios ante la presencia de decenas de invitados.

Entre ellos, quien definitivamente no pasó desapercibido y fue protagonista fue su propio hijo, quien compartió y subió registros del evento.

VER MÁS SOBRE MÁXIMO MENEM

El gesto de Máximo Menem Bolocco en el cumpleaños de su mamá, Cecilia

A través de redes sociales, Máximo dio a conocer imágenes desde el interior del recinto, como cuando su madre estaba sobre el escenario haciendo algunos anuncios.

En otro de los registros escribió: "Feliz cumpleaños a mi mentora".

Otro de los momentos más notables fue la tradicional entonación de la canción del Cumpleaños Feliz, en la que el joven de 21 años se emocionó y estalló en llanto.

En diálogo con LUN, él no escondió los sentimientos de ver a su madre "feliz" y compartiendo con familiares y amigos en este festejo.

"Me encanta verla feliz, me emociona, me llena el alma todo lo que hace", reconoció visiblemente emocionado.

Luego, añade: "Para mí es la mejor mamá que pude haber pedido, me inspira cada día, la admiro y es mi mentora", añadió.

"La veo y la siento tan feliz, la veo plena en la fundación, diseñando sus colecciones, teniendo reuniones", concluyó.

Pero, ¿de qué se trata el anuncio? La ex Miss Universo dio inicio a una exhibición que se realizará en el Museo de la Moda, en Vitacura.

En el recinto se expondrán prendas, joyas y otros artículos de su carrera de más de cuatro décadas, los que posteriormente serán rematados para ser donados a la Fundación Care.