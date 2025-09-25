 “Tú no vas a decir nada”: Cata Pulido lanzó grave acusación contra Cecilia Bolocco por grabación - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémica en edificio quemado en Santiago: Vecinos acusan que siguen pagando gastos comunes Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 12:56

“Tú no vas a decir nada”: Cata Pulido acusó a Cecilia Bolocco de “vetarla” durante tensa grabación

La actriz y panelista de farándula desclasificó un desconocido episodio que vivió con la ex Miss Universo durante la grabación de un comercial para una multitienda.

Publicado por CHV Noticias

Catalina Pulido desclasificó un antiguo episodio donde, aseguró, fue "vetada" por Cecilia Bolocco mientras compartían un set de grabación en el sector oriente de Santiago.

“Trabajé con Cecilia, conozco un poco su personalidad. Ella era una persona bastante diva, siempre lo fue. Le gustaba ser tratada como esta princesa, Miss Universo”, comenzó diciendo en Sígueme de TV+.

Todo comenzó cuando filmaban en una multitienda de La Dehesa, donde también participó la ex reina de belleza. "Ese día grabábamos las dos, y a mí me estaban haciendo un seguimiento para un programa argentino".

La jornada tuvo un vuelco cuando, en medio de la producción, le avisaron que la excluyeron de parte de la pauta. "Me quitaron textos. Me dejaron sin texto", recordó Pulido, según consignó Página 7.

"Yo tenía el medio texto y la mina (Bolocco) cortaba, se iba atrás (a conversar con la producción)", añadió, para luego detallar que los productores le dijeron que tendría menos escenas.

"Me dijeron: 'Ahora Cata no, no vas a entrar. Vas a estar sentada en una de las maletas y va a entrar Cecilia'. Después: ‘Tú no vas a decir nada, va a entrar Cecilia y ella va a decir todo el texto’”, relató.

"Cecilia era complicada... súper complicada"

A la hora de buscar una explicación para lo ocurrido, la actriz contó: "Me contaron que ella (Cecilia Bolocco) no quería que yo tuviera más protagonismo que ella en el comercial".

Sin embargo, pese a la amarga situación, la panelista de farándula reconoció que no guarda rencor a la animadora. "No tengo nada contra Cecilia, pero Cecilia era complicada. Era súper complicada", concluyó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025