“Tú no vas a decir nada”: Cata Pulido lanzó grave acusación contra Cecilia Bolocco por grabación - Chilevisión

La actriz y panelista de farándula desclasificó un desconocido episodio que vivió con la ex Miss Universo durante la grabación de un comercial para una multitienda.

Catalina Pulido desclasificó un antiguo episodio donde, aseguró, fue "vetada" por Cecilia Bolocco mientras compartían un set de grabación en el sector oriente de Santiago.

“Trabajé con Cecilia, conozco un poco su personalidad. Ella era una persona bastante diva, siempre lo fue. Le gustaba ser tratada como esta princesa, Miss Universo”, comenzó diciendo en Sígueme de TV+.

Todo comenzó cuando filmaban en una multitienda de La Dehesa, donde también participó la ex reina de belleza. "Ese día grabábamos las dos, y a mí me estaban haciendo un seguimiento para un programa argentino".

La jornada tuvo un vuelco cuando, en medio de la producción, le avisaron que la excluyeron de parte de la pauta. "Me quitaron textos. Me dejaron sin texto", recordó Pulido, según consignó Página 7.

"Yo tenía el medio texto y la mina (Bolocco) cortaba, se iba atrás (a conversar con la producción)", añadió, para luego detallar que los productores le dijeron que tendría menos escenas.

"Me dijeron: 'Ahora Cata no, no vas a entrar. Vas a estar sentada en una de las maletas y va a entrar Cecilia'. Después: ‘Tú no vas a decir nada, va a entrar Cecilia y ella va a decir todo el texto’”, relató.

"Cecilia era complicada... súper complicada"

A la hora de buscar una explicación para lo ocurrido, la actriz contó: "Me contaron que ella (Cecilia Bolocco) no quería que yo tuviera más protagonismo que ella en el comercial".

Sin embargo, pese a la amarga situación, la panelista de farándula reconoció que no guarda rencor a la animadora. "No tengo nada contra Cecilia, pero Cecilia era complicada. Era súper complicada", concluyó.