Catalina Pulido homenajeó a su hijo fallecido con nuevo tatuaje: “Me faltaban tus ojitos de ángel” - Chilevisión

La actriz compartió en sus redes sociales un nuevo diseño en honor a Sasha Von Knorring Pulido, el que se complementa con un tatuaje que se había hecho anteriormente.

Catalina Pulido volvió a homenajear a su fallecido hijo, Sasha Von Knorring Pulido, con un nuevo tatuaje que se hizo en su memoria.

Hace unos meses la actriz ya había compartido detalles de un diseño que se había hecho, escribiendo el nombre de su hijo en su antebrazo.

Pero ahora recurrió al conocido tatuador Marlon Parra para plasmar un nuevo dibujo en su piel.

Justo arriba de donde tenía escrito su nombre, Catalina Pulido se tatuó los ojos de Sasha y compartió los detalles en su cuenta de Instagram.

“Ahora sí está listo… Me faltaban tus ojitos de ángel. Tu mirada profunda, que ocultaba esa dulzura infinita de tu alma… Gracias @marlonparra_tattoorockers. Nadie más podría haber plasmado de forma tan perfecta los ojos más lindos del mundo”, escribió.

Cabe recordar que el joven murió a finales de octubre de 2024 a los 28 años, luego de sufrir un complejo cuadro que afectó a sus órganos y que luego se extendió causando gravedad general.

El tatuaje de Catalina Pulido