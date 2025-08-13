Fundación CARE realizó más de 250 exámenes gratuitos en Quilpué para reducir listas de espera oncológicas - Chilevisión

La visita se realizó en el marco del recorrido que realiza la organización por todo Chile, pues también busca destrabar las brechas de desigualdad que viven los pacientes de cáncer en regiones.

La Fundación Care, liderada por Cecilia Bolocco, realizó el pasado 7, 8, 11 y 12 de agosto un exitoso operativo en la comuna de Quilpué que culminó con más de 250 exámenes totalmente gratuitos para las beneficiarias.

Se trató de una intervención cuyo principal objetivo fue ayudar a destrabar las listas de espera oncológicas, en una alianza que también contempló a la Municipalidad de Quilpué y Caja La Araucana.

Además de las listas de espera, esta visita tuvo el propósito de reducir las brechas de desigualdad que viven los pacientes de cáncer en regiones. El primero fue en San Carlos en la Región del Ñuble, el cual se realizó en junio.

"Para Fundación CARE es fundamental contar con el apoyo de las autoridades, como también poder realizar alianzas público privadas. De esta manera, podremos ayudar con respuestas a la gente", comentó Bolocco, presidenta de la fundación.

Se realizaron mamografías, endoscopías y perfil lipídico

Entre los exámenes entregados se encuentran mamografías, eco mamarias, endoscopías, perfil lipídico, fondo de ojo y otros procedimientos en lista de espera.

Esta acción contó con el apoyo de diversas instituciones de salud y empresas colaboradoras como Clínica BUPA, Medic Home, On Street, Tecnolab, Snabb Medicina, Amanda Salud, Mediclic, ALLM e Interclínicas.

"Así ha sido este operativo médico junto a grandes a empresas que se han sumado a esta necesidad de llegar a la población directo donde más se necesita para apalear la difícil realidad de las listas de espera, específicamente oncológicas", destacó la exMiss Universo.

Alcaldesa de Quilpué destacó la iniciativa público-privada

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, valoró la alianza pública privada que permitió la atención gratuita de más de 200 mujeres de Quilpué.

“Muy agradecida y contenta con la visita de Cecilia Bolocco junto a La Araucana y todos los colaboradores que hicieron posible este operativo médico”, expresó.

“La prevención y detección del cáncer es uno de los ejes de esta administración, que busca generar una institucionalidad comunal en torno al diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de enfermedades oncológicas que afecten principalmente a mujeres", explicó.

"Por lo mismo, es que agradecemos la mirada altruista y colaborativa de Fundación Care y todas las empresas del área de la salud que hoy nos acompañaron”, puntualizó la jefa comuna.