 “Yo me estaba muriendo”: Cecilia Bolocco recordó la noche que se enteró del cáncer de Máximo - Chilevisión
Minuto a minuto
Kaiser se querella contra Parisi tras calificarlo de “limitado intelectualmente” Elecciones Presidenciales 2025: Esta es la fecha en que se conocerán los vocales de mesa A 6 años del estallido social: Abogada de Londres 38 alerta suicidios de víctimas de represión Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Caso Julia Chuñil: Ángel Valencia rechaza solicitud de la familia para cambiar a fiscal del caso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/10/2025 09:19

“Yo me estaba muriendo”: Cecilia Bolocco recordó la noche que se enteró del cáncer de Máximo

La exMiss Universo relató el duro momento que vivió cuando le entregaron los resultados de la biopsia de su hijo Máximo, quien ese momento tenía solo 15 años.

Publicado por CHV Noticias

Cecilia Bolocco fue invitada este viernes a Podemos Hablar, donde entregó detalles sobre el estado de salud actual de su hijo Máximo, a quien le detectaron un cáncer hace siete años y que finalmente pudo superar.

Durante la conversación con su hermana Diana, la ex Miss Universo recordó el complejo proceso que vivió cuando su hijo recibió el diagnóstico a los 15 años.

Cecilia Bolocco recuerda el inicio del tratamiento

“Cuando terminó la operación y lo dieron de alta, fue como un milagro que saliera tan bien caminando de la clínica”, recordó Cecilia.

En esa línea, señaló que “yo sabía que faltaba todavía la biopsia, y cuando me entregaron ese resultado, fue una bomba atómica en mi corazón, me destrozó por completo”.

Pero como yo tenía que sostener a Máximo, él no me vio flaquear nunca (…) él no se dio cuenta, pero yo me estaba muriendo del dolor”, reveló.

La exMiss Universo recordó la noche en la cual se enteró del resultado de la biopsia, donde expresó que “recuerdo esa noche... Nos fuimos a la playa porque Máximo quería meterse al mar. En la noche yo salí a la terraza, miré al cielo y me puse a llorar, pero desconsolada, y siento que me empiezo como a ir porque era tanto el dolor”, indicó.

“Máximo, desde adentro, me pegó un grito y me dice ‘mamá, ven’, con una sonrisa de oreja a oreja (…) lo vi y dije ‘no lo puedo creer, qué hago aquí llorando y lamentándome si mi hijo está ahí con una sonrisa esperándome’”, sostuvo Cecilia.

La también empresaria expresó que “dije ‘okey, si es que efectivamente a él le queda poco tiempo de vida, no hay tiempo que perder, yo me lo tengo que gozar y no voy a desperdiciar ni un solo minuto lamentándome' (…) ha sido la mejor decisión de mi vida, y Máximo se salvó”.

Estado de salud actual de Máximo Bolocco

Con respecto al estado de salud actual de Máximo, Cecilia ratificó que "está sano, bendito sea el Señor, gracias, Dios mío (…) está fantástico, lo encontraron muy bien”.

“Tenemos que seguir con estos chequeos que son habituales en todo paciente con cáncer, pero siempre recibimos una buena noticia y esto nos da mucha fuerza para seguir trabajando por quiénes están cursando esta enfermedad”, finalizó Bolocco.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

VIRAL | Brasileña impactada con sorpresiva diferencia de seguridad en bancos chilenos

La joven se sorprendió al notar que los bancos chilenos no cuentan con detectores de metales, a diferencia de Brasil, donde su uso es obligatorio en muchos lugares.

18/10/2025

Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 24%, mientras que José Antonio Kast pasó al segundo lugar con un 23%.

18/10/2025

“Tú le crees...”: Fran Virgilio alzó la voz tras rumores de cita con Karol Dance

La influencer grabó un controversial video donde respondió a los comentarios de sus seguidoras donde se alude a Karol Dance y las posibilidades de una reconciliación.

18/10/2025

“¿Se acabó el amor?”: Crecen rumores de separación entre Luis Jiménez y Disley Ramos

Los rumores comenzaron luego de que los seguidores notaran que, aunque la pareja aún se sigue en Instagram, ya no intercambian “me gusta” ni comentarios.

18/10/2025