“Yo me estaba muriendo”: Cecilia Bolocco recordó la noche que se enteró del cáncer de Máximo - Chilevisión

La exMiss Universo relató el duro momento que vivió cuando le entregaron los resultados de la biopsia de su hijo Máximo, quien ese momento tenía solo 15 años.
Cecilia Bolocco fue invitada este viernes a Podemos Hablar, donde entregó detalles sobre el estado de salud actual de su hijo Máximo, a quien le detectaron un cáncer hace siete años y que finalmente pudo superar.
Durante la conversación con su hermana Diana, la ex Miss Universo recordó el complejo proceso que vivió cuando su hijo recibió el diagnóstico a los 15 años.
“Cuando terminó la operación y lo dieron de alta, fue como un milagro que saliera tan bien caminando de la clínica”, recordó Cecilia.
En esa línea, señaló que “yo sabía que faltaba todavía la biopsia, y cuando me entregaron ese resultado, fue una bomba atómica en mi corazón, me destrozó por completo”.
“Pero como yo tenía que sostener a Máximo, él no me vio flaquear nunca (…) él no se dio cuenta, pero yo me estaba muriendo del dolor”, reveló.
La exMiss Universo recordó la noche en la cual se enteró del resultado de la biopsia, donde expresó que “recuerdo esa noche... Nos fuimos a la playa porque Máximo quería meterse al mar. En la noche yo salí a la terraza, miré al cielo y me puse a llorar, pero desconsolada, y siento que me empiezo como a ir porque era tanto el dolor”, indicó.
“Máximo, desde adentro, me pegó un grito y me dice ‘mamá, ven’, con una sonrisa de oreja a oreja (…) lo vi y dije ‘no lo puedo creer, qué hago aquí llorando y lamentándome si mi hijo está ahí con una sonrisa esperándome’”, sostuvo Cecilia.
La también empresaria expresó que “dije ‘okey, si es que efectivamente a él le queda poco tiempo de vida, no hay tiempo que perder, yo me lo tengo que gozar y no voy a desperdiciar ni un solo minuto lamentándome' (…) ha sido la mejor decisión de mi vida, y Máximo se salvó”.
Con respecto al estado de salud actual de Máximo, Cecilia ratificó que "está sano, bendito sea el Señor, gracias, Dios mío (…) está fantástico, lo encontraron muy bien”.
“Tenemos que seguir con estos chequeos que son habituales en todo paciente con cáncer, pero siempre recibimos una buena noticia y esto nos da mucha fuerza para seguir trabajando por quiénes están cursando esta enfermedad”, finalizó Bolocco.