“Yo me estaba muriendo”: Cecilia Bolocco recordó la noche que se enteró del cáncer de Máximo - Chilevisión

La exMiss Universo relató el duro momento que vivió cuando le entregaron los resultados de la biopsia de su hijo Máximo, quien ese momento tenía solo 15 años.

Cecilia Bolocco fue invitada este viernes a Podemos Hablar, donde entregó detalles sobre el estado de salud actual de su hijo Máximo, a quien le detectaron un cáncer hace siete años y que finalmente pudo superar.

Durante la conversación con su hermana Diana, la ex Miss Universo recordó el complejo proceso que vivió cuando su hijo recibió el diagnóstico a los 15 años.

Cecilia Bolocco recuerda el inicio del tratamiento

“Cuando terminó la operación y lo dieron de alta, fue como un milagro que saliera tan bien caminando de la clínica”, recordó Cecilia.

En esa línea, señaló que “yo sabía que faltaba todavía la biopsia, y cuando me entregaron ese resultado, fue una bomba atómica en mi corazón, me destrozó por completo”.