Máximo Menem explica la verdad detrás del polémico video que encendió las redes - Chilevisión

El influencer salió al paso luego de ser acusado por algunos internautas de consumir sustancias ilícitas.

Máximo Menem Bolocco utilizó sus redes sociales para aclarar los rumores de un supuesto uso de drogas luego de publicar una foto en su Instagram.

El influencer compartió hace unos días una historia donde señalaba querer cocinarse algo porque estaba "muerto de hambre".

Sin embargo, lejos de pasar desapercibido, varios usuarios de internet indicaron que parecía estar bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Por lo que, lejos de quedarse callado, Máximo utilizó su plataforma para aclarar la situación: “Bueno, voy a subir este video de nuevo porque el anterior mucha gente me dijo que parecía volado, drogado y yo no hago esas cosas”.

“Estoy muy cansado, esta es mi cara de cansancio (...) Yo estoy cansando dando declaraciones, y bueno, en el otro video decía que me había comido un salmón con puré de habas, y que estaba muy rico”, agregó.

Posteriormente, publicó otra historia en su Instagram utilizando lentes de sol, la cual señalaba: “Hola a todos, ¿cómo están? Yo ahora me puse estos anteojos para que no me molesten porque se me cierran los ojos del cansancio que sigo teniendo después de una mañana bien intensa y de hacer deporte”.