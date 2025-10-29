¿Cómo votar? Rostros y programas de Chilevisión son nominados a los Copihue de Oro 2025 - Chilevisión

Esta semana se dieron a conocer los seleccionados en las distintas categorías, desde la televisión hasta las redes sociales.

Rostros y programas de Chilevisión figuran entre los nominados a los premios Copihue de Oro, que este año celebra 20 años de historia.

Esta semana se dieron a conocer los seleccionados en las distintas categorías, desde la televisión, el cine, la radio, el podcast y las redes sociales.

Los ganadores son elegidos por votación popular a través del sitio web www.copihuedeoro.cl, válida hasta el domingo 23 de noviembre. Puedes votar cada 24 horas.

Los triunfadores de la edición de 2025 se revelarán en una ceremonia fijada para el jueves 4 de diciembre.

Copihue de Oro 2025: Conoce a los nominados de Chilevisión

Mejor matinal

Contigo en la Mañana

Mejor animador

Julio César Rodríguez

Mejor animadora

Diana Bolocco

Mejor Noticiero

Chilevisión Noticias

Mejor programa de entretención

Detrás del Muro

Fiebre de Baile

Mejor programa de farándula

Primer Plano

Podemos Hablar

Mejor programa de viajes

Sabingo

Mejor creador de contenidos

Danilo 21

Mejor comediante

Toto Acuña - Integrante de Detrás del Muro

Rey Pop

Don Carter - Jurado de ¿Cuánto vale el Show?

Reina Pop