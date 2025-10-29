¿Cómo votar? Rostros y programas de Chilevisión son nominados a los Copihue de Oro 2025 - Chilevisión

Esta semana se dieron a conocer los seleccionados en las distintas categorías, desde la televisión hasta las redes sociales.
Rostros y programas de Chilevisión figuran entre los nominados a los premios Copihue de Oro, que este año celebra 20 años de historia.
Esta semana se dieron a conocer los seleccionados en las distintas categorías, desde la televisión, el cine, la radio, el podcast y las redes sociales.
Los ganadores son elegidos por votación popular a través del sitio web www.copihuedeoro.cl, válida hasta el domingo 23 de noviembre. Puedes votar cada 24 horas.
Los triunfadores de la edición de 2025 se revelarán en una ceremonia fijada para el jueves 4 de diciembre.