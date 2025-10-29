 ¿Cómo votar? Rostros y programas de Chilevisión son nominados a los Copihue de Oro 2025 - Chilevisión
29/10/2025 19:54

¿Cómo votar? Rostros y programas de Chilevisión son nominados a los Copihue de Oro 2025

Esta semana se dieron a conocer los seleccionados en las distintas categorías, desde la televisión hasta las redes sociales.

Rostros y programas de Chilevisión figuran entre los nominados a los premios Copihue de Oro, que este año celebra 20 años de historia.

Esta semana se dieron a conocer los seleccionados en las distintas categorías, desde la televisión, el cine, la radio, el podcast y las redes sociales.

Los ganadores son elegidos por votación popular a través del sitio web www.copihuedeoro.cl, válida hasta el domingo 23 de noviembre. Puedes votar cada 24 horas.

Los triunfadores de la edición de 2025 se revelarán en una ceremonia fijada para el jueves 4 de diciembre.

Copihue de Oro 2025: Conoce a los nominados de Chilevisión

Mejor matinal

  • Contigo en la Mañana

Mejor animador

  • Julio César Rodríguez

Mejor animadora

  • Diana Bolocco

Mejor Noticiero

  • Chilevisión Noticias

Mejor programa de entretención

  • Detrás del Muro
  • Fiebre de Baile

Mejor programa de farándula

  • Primer Plano
  • Podemos Hablar

Mejor programa de viajes

  • Sabingo

Mejor creador de contenidos

  • Danilo 21

Mejor comediante

  • Toto Acuña - Integrante de Detrás del Muro

Rey Pop

  • Don Carter - Jurado de ¿Cuánto vale el Show?

Reina Pop

  • Cony Capelli - panelista de Plan Perfecto y participante de Fiebre de Baile
  • Raquel Castillo - participante de Fiebre de Baile
  • Princesa Alba - participante de Fiebre de Baile
