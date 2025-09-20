Hombre fue asesinado a balazos al interior de la toma Naciones Unidas en Colina - Chilevisión

En el sitio del suceso se encontró "bastante evidencia balística", según señaló el subprefecto Orlando Vidal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Un hombre murió tras ser baleado al interior de la toma Naciones Unidas, ubicada en Colina, durante la noche de este viernes.

Los hechos ocurrieron a eso de las 22:00 horas y el ataque se produjo a solo dos casas de la vivienda de la víctima, en el pasaje Colombia.

Los antecedentes del hecho

Al respecto, el subprefecto Orlando Vidal de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que en el sitio del suceso "hay bastante evidencia balística".

Además, señaló que la víctima es un hombre de nacionalidad colombiana, con situación migratoria regular y no tenía antecedentes penales.

Por su parte, el fiscal ECOH Pablo Sabaj, explicó que hay al menos 9 vainillas de un arma calibre 9 milímetros y se están investigando si en el ataque hay más de una persona involucrada.

Finalmente, la Brigada de Homicidios de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se encuentran realizando las pericias correspondientes.

Revisa la publicación de X: