 Hombre fue asesinado a balazos al interior de la toma Naciones Unidas en Colina - Chilevisión
Minuto a minuto
Humorista Willy Benitez falleció a los 79 años Balance de Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó 11 muertos y 305 siniestros viales “Horrible”: Esta fue la crítica más comentada ante la transmisión de la Parada Militar 2025 Paso Los Libertadores cerrará a partir de este sábado por nieve y viento Volcamiento de bus dejó tres muertos en Ruta 5 Norte a la altura de Copiapó
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/09/2025 07:50

Hombre fue asesinado a balazos al interior de la toma Naciones Unidas en Colina

En el sitio del suceso se encontró "bastante evidencia balística", según señaló el subprefecto Orlando Vidal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Publicado por CHV Noticias

Un hombre murió tras ser baleado al interior de la toma Naciones Unidas, ubicada en Colina, durante la noche de este viernes.

Los hechos ocurrieron a eso de las 22:00 horas y el ataque se produjo a solo dos casas de la vivienda de la víctima, en el pasaje Colombia.

Los antecedentes del hecho

Al respecto, el subprefecto Orlando Vidal de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que en el sitio del suceso "hay bastante evidencia balística".

Además, señaló que la víctima es un hombre de nacionalidad colombiana, con situación migratoria regular y no tenía antecedentes penales.

Por su parte, el fiscal ECOH Pablo Sabaj, explicó que hay al menos 9 vainillas de un arma calibre 9 milímetros y se están investigando si en el ataque hay más de una persona involucrada.

Finalmente, la Brigada de Homicidios de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se encuentran realizando las pericias correspondientes.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Parada Militar 2025: Revive aquí la transmisión completa desde el Parque O’Higgins

Lo último

Lo más visto

Humorista Willy Benitez falleció a los 79 años

La noticia la dio a conocer la familia del cantante Zalo Reyes a través de la cuenta de Instagram del artista.

20/09/2025

“Yo confiaba...”: Claudia Di Girolamo da su primera entrevista tras querella de su hija contra Cristián Campos

En su primera entrevista tras la querella por abuso sexual que su hija Raffaella interpuso contra Cristián Campos, la actriz Claudia Di Girolamo habló de los años de silencio, del apoyo familiar y calificó al actor como “un abusador que actúa en las sombras”.

20/09/2025

“Horrible”: Esta fue la crítica más comentada ante la transmisión de la Parada Militar 2025

Algunos televidentes señalaron que las cámaras centraban continuamente la atención en el presidente Gabriel Boric y otras autoridades, interrumpiendo la cobertura de los actos de las Fuerzas Armadas.

20/09/2025

“Por fin una autoridad que...”: Así fue el aplaudido pie de cueca de la alcaldesa Ripamonti

La alcaldesa Macarena Ripamonti inauguró las Ramadas del Sporting en Viña del Mar con un pie de cueca junto al folclorista Alan Zúñiga, recibiendo aplausos en redes sociales.

19/09/2025