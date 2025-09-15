 Impacto por violento hallazgo: Encuentran cuerpo quemado y mutilado en galpón de Algarrobo - Chilevisión
Minuto a minuto
Salió de su casa el jueves y no volvió: Intensa búsqueda en Futaleufú por desaparición de joven de 23 años “Tú no eres una persona…”: Madre de trabajador con TEA detalla las torturas y amenazas en Hospital San Borja Engañoso: candidatos presidenciales no reciben un “pago” por votos, sino un reembolso de gastos electorales Desde pintura hasta envolverlo en gasa: Denuncian nueva agresión a trabajador con TEA en Hospital San Borja Carabineros llama a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística tras robo sufrido en unidad policial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/09/2025 09:17

Impacto por violento hallazgo: Encuentran cuerpo quemado y mutilado en galpón de Algarrobo

El cadáver fue localizado en el sector El Terrón, en la comuna de Algarrobo, donde llegaron detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística para realizar las primeras diligencias. 

Un estremecedor hallazgo realizó la Policía de Investigaciones al encontrar un cuerpo con quemaduras y la amputación de una pierna.

El cadáver fue localizado en un galpón del sector El Terrón, en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, donde llegaron detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística para realizar las primeras diligencias. 

Según confirmó el subcomisario Jonathan Carvacho Galleguillos al sitio El Líder de San Antonio, la víctima es un hombre de 61 años, cuya mayor parte del cuerpo presenta quemaduras, además de la amputación de una de sus piernas.

Por último, desde la PDI se señaló que la muerte habría ocurrido cerca de 10 horas antes de que el cadáver fuera encontrado y donde la principal hipótesis es la participación de terceras personas. 

 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Lo hace mejor que yo”: Pdte. Boric se tomó con humor imitación viral de niño

El mandatario vio con buenos ojos el comentando video viral de unos alumnos en Concepción.

15/09/2025

“Me dijo que de ahí no iba a salir viva”: Ariela Medeiros relató su escape tras brutal agresión de su pareja

La exMekano contó que tuvo que arrastrarse por debajo del portón de su parcela para poder salir rápidamente en busca de ayuda a las casas que estaban en el sector.

15/09/2025

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

El noveno pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer está pronto a efectuarse antes que finalice el mes de septiembre. A continuación podrás conocer la fecha de pago y revisar con tu Rut si lo obtienes.

15/09/2025

En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto

La trifulca comenzó con dos mujeres, quienes verbalmente se agredían, pero después escaló hasta una pelea multitudinaria.

13/09/2025