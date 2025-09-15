Impacto por violento hallazgo: Encuentran cuerpo quemado y mutilado en galpón de Algarrobo - Chilevisión

El cadáver fue localizado en el sector El Terrón, en la comuna de Algarrobo, donde llegaron detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística para realizar las primeras diligencias.

Un estremecedor hallazgo realizó la Policía de Investigaciones al encontrar un cuerpo con quemaduras y la amputación de una pierna.

El cadáver fue localizado en un galpón del sector El Terrón, en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, donde llegaron detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística para realizar las primeras diligencias.

Según confirmó el subcomisario Jonathan Carvacho Galleguillos al sitio El Líder de San Antonio, la víctima es un hombre de 61 años, cuya mayor parte del cuerpo presenta quemaduras, además de la amputación de una de sus piernas.

Por último, desde la PDI se señaló que la muerte habría ocurrido cerca de 10 horas antes de que el cadáver fuera encontrado y donde la principal hipótesis es la participación de terceras personas.