Hombre murió tras ser baleado a bordo de su vehículo en Lo Prado: Delincuentes se dieron a la fuga - Chilevisión

14/09/2025 08:08

Hombre murió tras ser baleado a bordo de su vehículo en Lo Prado: Delincuentes se dieron a la fuga

Se trata del segundo homicidio durante el fin de semana en la comuna, dado que en la noche del viernes, un hombre que habría estado en situación de calle fue apuñalado en el tórax.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre murió tras ser baleado mientras iba a bordo de su vehículo durante la medianoche de este domingo en la comuna de Lo Prado.

Este es el segundo homicidio consecutivo durante el fin de semana en la misma comuna, dado que en la noche del viernes, un hombre que aparentemente estaba en situación de calle, fue asesinado tras ser apuñalado en el tórax.

¿Qué pasó en Lo Prado?

Según detalló el comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima tenía 54 años y estaba manejando por el sector de Los Copihues cuando lo abordaron cuatro individuos.

En esa misma línea, la revisión de cámaras de seguridad arrojó que los responsables interceptaron el automóvil y efectuaron un disparo, para luego darse a la fuga.

Posteriormente, Carabineros recibió el aviso de una persona herida al interior de un vehículo y aunque llegaron hasta el lugar con personal del SAMU, el hombre falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Al respecto, los equipos policiales están trabajando para poder esclarecer si la víctima fue atacada mientras manejaba o cuando fue interceptada, así como también dar con el paradero de los atacantes.

Finalmente, la víctima no contaba con antecedentes penales y aunque el vehículo que manejaba no era de su propiedad, este tampoco tenía encargo por robo.

