Delincuentes armados asaltaron tienda de servicentro en Vitacura - Chilevisión

11/09/2025 07:53

Delincuentes armados asaltaron tienda de servicentro en Vitacura

Un violento asalto se registró la madrugada de este jueves en la tienda de un servicentro ubicado en la comuna de Vitacura. Cerca de las 5:30 de la mañana, cinco sujetos armados ingresaron al local, intimidaron a las trabajadoras y robaron el dinero recaudado, además de cajetillas de cigarros y otros productos de las vitrinas. Una vez que completaron el atraco, los delincuentes se dieron a la fuga por la Costanera. Este recinto es el mismo donde hace unos meses el futbolista de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, fue víctima de una encerrona.

