Delincuentes armados asaltaron tienda de servicentro en Vitacura - Chilevisión

Un violento asalto se registró la madrugada de este jueves en la tienda de un servicentro ubicado en la comuna de Vitacura. Cerca de las 5:30 de la mañana, cinco sujetos armados ingresaron al local, intimidaron a las trabajadoras y robaron el dinero recaudado, además de cajetillas de cigarros y otros productos de las vitrinas. Una vez que completaron el atraco, los delincuentes se dieron a la fuga por la Costanera. Este recinto es el mismo donde hace unos meses el futbolista de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, fue víctima de una encerrona.