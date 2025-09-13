 Hombre murió apuñalado en Lo Prado: Sería una persona en situación de calle - Chilevisión
13/09/2025 08:38

Hombre murió apuñalado en Lo Prado: Sería una persona en situación de calle

El hombre no portaba documentación, por lo que no ha podido ser identificado y en el lugar donde fue encontrado habían objetos que serían de él.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este viernes se registró el homicidio de una persona, quien fue apuñalada en la comuna de Lo Prado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 22:30 horas en el sector de calle Los Copihues, luego de que personas alertaran sobre un individuo tendido en la vía pública.

Los antecedentes del homicidio en Lo Prado

Personal policial constató que se trata un hombre adulto de aproximadamente 30 años, que tenía una herida cortopunzante en la zona del tórax que provocó su muerte en el lugar.

Al respecto, el oficial de ronda de la Prefectura Occidente de Carabineros, capitán Luis Pérez, señaló que "lo más probable es que sea una persona en situación de calle".

En esa misma línea, agregó: "No mantenía documentos. Al parecer vivía ahí en la banca, donde se encontraron especies como su frazada o cosas por el estilo que da a entender que esta persona vivía en el lugar".

Por otra parte, el capitán Pérez indicó que el arma homicida no ha sido encontrada, pero en el lugar donde se encontró a la víctima existen rastros de sangre que reflejarían que el hombre habría caminado algunos metros antes de morir.

Finalmente, el Ministerio Público instruyó que las diligencias investigativas quedaran a cargo de Carabineros, quienes están trabajando para establecer la identidad del fallecido, esclarecer lo ocurrido y detener a quienes resulten responsables.

