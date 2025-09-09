 Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante 18-O en Plaza Ñuñoa - Chilevisión
09/09/2025 18:15

Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante 18-O en Plaza Ñuñoa

Los tres uniformados fueron condenados por la justicia como responsables del delito de apremios ilegítimos contra un manifestante y uno de ellos por obstrucción de la investigación.

Publicado por CHV Noticias

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó la sentencia de tres funcionarios de Carabineros acusados de apremios ilegítimos contra un manifestante, ocurrido en Plaza Ñuñoa en el contexto del estallido social de 2019.

El funcionario Martín Reinaldo Blanc Cabrera fue condenado a 540 días de presidio, en calidad de coautor del delito, además de otros 100 días por el delito de obstrucción a la investigación y de falsificación de instrumento público.

Por su parte, los uniformados Gabriel Ignacio Fernandois Soto y Eduardo Andrés García Rivera fueron condenados a 540 y 541 días de presidio respectivamente, ambos como coautores del delito de apremios ilegítimos.

Agresión en Plaza Ñuñoa

Tras una extensa investigación, el tribunal dio por acreditado los hechos ocurridos el 21 de octubre del 2019, fecha en la que “Moisés Abraham Órdenes Corvalán estaba en la vereda norte de la Plaza Ñuñoa, manifestándose con un sartén”.

Según estipuló el fallo, mientras la víctima se manifestaba, “un grupo de carabineros, entre los que se encontraban el cabo 2° Eduardo Andrés García Rivera y el carabinero Gabriel Fernandois Soto, abusando de su cargo, y sin existir riesgo serio para su integridad, proceden, de manera conjunta y de forma coetánea, a golpear a la víctima en diversas partes de su cuerpo”.

“Dichas acciones ejecutadas por los funcionarios policiales -prosigue el fallo- no resultaban ser ‘necesarias’ ni ‘proporcionales’, frente a la situación”. De igual manera, el ataque le ocasionó a la víctima, entre otras cosas, pérdida de visión y fracturas dentales, de nariz y de costillas.

Por otro lado, el tribunal estableció que el funcionario Blanc, abusó de su jerarquía e informó “a sabiendas que faltaba a la verdad, que el referido había opuesto resistencia a la detención, y que habría intentado darse a la fuga, además de haber amenazado de muerte a funcionarios de Carabineros”. 

