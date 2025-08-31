Investigan homicidio en las afueras de local no autorizado en Independencia - Chilevisión

La víctima es una persona de 25 años y de nacionalidad peruana, quien fue baleado y murió en el lugar tras una pelea que se desarrolló al interior de un local clandestino donde había una fiesta,

Durante la madrugada de este domingo se produjo el homicidio de una persona en las afueras de un local nocturno no autorizado en la comuna de Independencia.

Los hechos ocurrieron en la calle Anibal Pinto entre Maruri y Picarte, hasta donde llegó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) para investigar lo ocurrido.

Los antecedentes del homicidio

Según detalló el subprefecto Juan Zúñiga, jefe de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, la víctima es un hombre de 25 años y de nacionalidad peruana que murió baleado "a consecuencia de un problema que hubiera existido en el local clandestino".

El individuo fue trasladado al Hospital San José ubicado en la misma comuna, pero ingresó sin signos vitales, constatándose el deceso.

En esa misma línea, explicó que dentro del lugar se desarrollaba una fiesta: "El local se conecta con otros domicilios de la misma propiedad que están separados", por lo que en su interior había cerca de 20 personas y en la parte delantera y superior de la casa había otras 15.

Al respecto, los equipos policiales trabajan para determinar si estos domicilios asociados eran lugar de residencia para quienes estaban en su interior, o si solo eran asistentes de la fiesta.

Las cámaras de CHV Noticias captaron a un grupo de personas escapando por la techumbre del lugar. En ese sentido, el subprefecto explicó que se encontró a una gran cantidad de ellos, pero no se sabe cuántos individuos estaban en el interior antes de que escaparan.

Hasta el momento hay dos mujeres que se encuentran detenidas y se está trabajando con la Oficina de Migraciones de la PDI para determinar la situación migratoria de cada uno de ellos.