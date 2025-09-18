Hombre queda en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza en Bellavista - Chilevisión

Durante la madrugada de este jueves se registró el homicidio frustrado de un hombre en el sector de Bellavista en la comuna de Recoleta. Los hechos ocurrieron en la calle que lleva el mismo nombre con Purísima, cercano a una bencinera, cuyos trabajadores fueron testigos del hecho a eso de las 02:30 horas. La víctima recibió un disparo en la cabeza y no ha podido ser identificada; sin embargo, personal de Carabineros se percató de que la persona no portaba calzado, ni identificación y a pocos metros había una especie de "ruco", por lo que se presume vivía en situación de calle. Al momento de ser auxiliado estaba consciente y actualmente se encuentra en riesgo vital.