Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas - Chilevisión

El siniestro está afectando a una propiedad entre las calles Río de Janeiro y Eusebio Lillo.

Un grave incendio fue reportado en una bodega ubicada entre las calles Río de Janeiro y Eusebio Lillo, comuna de Recoleta.

A causa del siniestro se decretó tercera alarma de incendio en la zona.

En el sitio se encuentra trabajando voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con apoyo de máquinas de al menos 14 compañías.

NOTICIA EN DESARROLLO...

🔴 AHORA: más imágenes de la 3ª Alarma de #Incendio que afecta propiedad ubicada en calle Río de Janeiro y Eusebio Lillo, en la comuna de #Recoleta. El Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 14 Compañías.@Comandantecbs @Muni_Recoleta pic.twitter.com/ZXSznGJzj5 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) September 9, 2025

🔴 AHORA: más imágenes de la 2ª Alarma de #Incendio que afecta propiedad ubicada en calle Río de Janeiro y Eusebio Lillo, en la comuna de #Recoleta. El Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 12 Compañías.@Comandantecbs @Muni_Recoleta pic.twitter.com/lyUtnURiuD — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) September 9, 2025