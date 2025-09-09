 Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas - Chilevisión
09/09/2025 19:45

Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas

El siniestro está afectando a una propiedad entre las calles Río de Janeiro y Eusebio Lillo.

Publicado por CHV Noticias

Un grave incendio fue reportado en una bodega ubicada entre las calles Río de Janeiro y Eusebio Lillo, comuna de Recoleta.

A causa del siniestro se decretó tercera alarma de incendio en la zona.

En el sitio se encuentra trabajando voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con apoyo de máquinas de al menos 14 compañías.

NOTICIA EN DESARROLLO...

