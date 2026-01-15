 VIDEO | ¡Corrieron por el aeropuerto! Locura por regreso de Naya Fácil a Chile tras viaje por Egipto - Chilevisión
Minuto a minuto
“Pensaba que la iban a matar”: Julia Chuñil presentó dos denuncias por VIF contra uno de sus hijos antes de desaparecer Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía ¿Se inaugurará a tiempo la Línea 7 del Metro? Desperfecto de tuneladora causaría retraso de obras Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío? Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/01/2026 09:52

Naya Fácil regresó a Chile: Desató locura en el aeropuerto tras polémico viaje por Egipto

La reconocida influencer y creadora de contenidos publicó una serie de videos donde mostró a las decenas de personas que la esperaron esta madrugada en el aereopuerto de Santiago.

Publicado por CHV Noticias

Una cálida y multitudinaria recepción tuvo la influencer Naya Fácil en su llegada este jueves al aereopuerto de Santiago, luego de una larga y controvertida travesía por Egipto.

La reconocida creadora de contenidos, que viajó días antes de Año Nuevo rumbo a Dubai, luego pasó unos días en el país africano y, según declaró en redes sociales, vivió varias de sus peores experiencias en el extranjero.

"Esta vez conocí el primer país que me bajó mis energías al llegar y me produjo una ansiedad que hace mucho no sentía. Estos son viajes que solo quiero vivir una vez en mi vida", señaló en un video que subió en Instagram.

Ahora, cuando preocupó a sus seguidores luego de estar varías días sin realizar publicaciones en la red social, Naya reapareció tras casi un día entero de vuelo y grabó cómo la recibieron sus seguidores en el terminal aéreo.

"Vengo viajando más de un día, mis facilines. Por eso no he subido historias, este último día lo he pasado en puros aviones, vengo sin traste, he dormido en todos los vuelos. Pensé que iba a llegar de día en Chile y es de noche", expresó.

Según se aprecia en los distintos videos que compartió en la plataforma, al menos una veintena de personas la esperó en el aereopuerto, además de un medio de comunicación que le hizo preguntas sobre su mediático viaje.

Mira los videos a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026

Lo último

Lo más visto

Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío?

La Fiscalía los acusa de femicidio no íntimo, puesto que no hay indicios de algún tipo de relación previa entre víctimarios y la víctima.

15/01/2026

“He insistido en todos los tonos”: Acusan a Francisco Kaminski de deber $6.5 millones por show del Puma Rodríguez

Cristian Pereira es contador de profesión y conoce al animador hace más de 10 años, según su relato, la deuda dataría de mayo de 2025.

15/01/2026

Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía

Hay un testigo clave, el exyerno de Julia Chuñil, quien —asegura— vio el asesinato y confesó todo lo que sabía.

15/01/2026

Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...”

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

15/01/2026