VIDEO | ¡Corrieron por el aeropuerto! Locura por regreso de Naya Fácil a Chile tras viaje por Egipto - Chilevisión

La reconocida influencer y creadora de contenidos publicó una serie de videos donde mostró a las decenas de personas que la esperaron esta madrugada en el aereopuerto de Santiago.

Una cálida y multitudinaria recepción tuvo la influencer Naya Fácil en su llegada este jueves al aereopuerto de Santiago, luego de una larga y controvertida travesía por Egipto.

La reconocida creadora de contenidos, que viajó días antes de Año Nuevo rumbo a Dubai, luego pasó unos días en el país africano y, según declaró en redes sociales, vivió varias de sus peores experiencias en el extranjero.

"Esta vez conocí el primer país que me bajó mis energías al llegar y me produjo una ansiedad que hace mucho no sentía. Estos son viajes que solo quiero vivir una vez en mi vida", señaló en un video que subió en Instagram.

Ahora, cuando preocupó a sus seguidores luego de estar varías días sin realizar publicaciones en la red social, Naya reapareció tras casi un día entero de vuelo y grabó cómo la recibieron sus seguidores en el terminal aéreo.

"Vengo viajando más de un día, mis facilines. Por eso no he subido historias, este último día lo he pasado en puros aviones, vengo sin traste, he dormido en todos los vuelos. Pensé que iba a llegar de día en Chile y es de noche", expresó.

Según se aprecia en los distintos videos que compartió en la plataforma, al menos una veintena de personas la esperó en el aereopuerto, además de un medio de comunicación que le hizo preguntas sobre su mediático viaje.

