“Sentir que vamos a morir”: El drama que Naya Fácil atraviesa en Egipto tras lujoso viaje a Dubai - Chilevisión

 "Sentir que vamos a morir": El drama que Naya Fácil atraviesa en Egipto tras lujoso viaje a Dubai
12/01/2026 12:00

“Sentir que vamos a morir”: El drama que Naya Fácil atraviesa en Egipto tras lujoso viaje a Dubai

La influencer y creadora de contenidos llegó al país africano con el objetivo de visitar las pirámides de Guiza. Sin embargo, según ha manifestado, su estadía ha estado lejos de ser lo que ella esperaba.

Publicado por CHV Noticias

Tras varios días en Dubai, donde incluso disfrutó el Año Nuevo a los pies del Burj Khalifa, Naya Fácil sumó un nuevo país a su larga lista de destinos y, para su sorpresa, esta vez su estadía ha estado lejos de ser placentera.

De paso por Egipto, la reconocida influencer se ha tomado el tiempo de publicar extensos videos contando sus experiencias en África. En ellos ha asegurado que solo desea abandonar el país y volver a Chile lo más pronto posible.

"Egipto es demasiado fuerte para mí, de verdad. Fue una hora (a bordo de un taxi) que sentí todo el rato que me iba a morir. De verdad, manejan muy mal", expresó en un registro. "De verdad que tengo puras ganas de llorar".

"¿Dónde ch... me vine a meter?", preguntó también en una de las historias que publicó en Instagram. "Estoy como angustiada, tengo que andar todo el rato con miedo, con cuidado, y de verdad les quiero mostrar lo más lindo de Egipto".

La preocupación de Naya Fácil en Egipto

Si bien aseguró que visitó el país por las pirámides de Guiza, admitió también que "quiero salir corriendo". "No quiero estar encerrada en un hotel... me llama mucho la atención que tengo seguidoras que me dicen que quiere venir sola, (pero) no se puede venir sola", dijo.

También lamentó la cantidad de días que pasará allí, pues sostuvo que serán muchos. "Si quieren venir a Egipto a conocer la pirámide, venga, vaya a la pirámide y váyase. Es lo único que puedes hacer, no hay más por conocer, no hay más", reiteró.

"A nadie le gustaría estar en los zapatos que estamos, de sentir todo el rato que vamos a morir. Así que de verdad de todo corazón, (...) vengan un día, lleguen en la mañana al aeropuerto, vaya a las pirámides y váyase de este país, de verdad, porque es peligroso", cerró.

