“Lloró solo para la tele”: Naya Fácil arremete contra alcalde de Penco y lanza ácidas críticas a la municipalidad - Chilevisión

La influencer reveló algunas cosas que conversó con las personas que resultaron afectadas por los incendios forestales y causó revuelo.

Este jueves, Naya Fácil lanzó sus descargos y se fue con todo en contra de Rodrigo Vera, el alcalde de Penco, tras un conflicto que mantuvieron ambos por el traslado de las ayudas a las zonas afectadas por los incendios forestales en el sur de Chile.

La influencer también instó a la gente a no donar artículos de primera necesidad en los centros de acopio instalados por las municipalidades, a quienes acusó de "darse los créditos" a la hora de entregar estas cosas a las familias afectadas.

¿Qué dijo Naya Fácil?

Naya Fácil expuso en su cuenta de Instagram, que tuvo problemas para entregar los baños químicos porque estaba la comitiva del alcalde en la zona y advirtió: "Voy a ir mañana a ver si siguen en los cerros y todo, y voy a ir en tres meses más y voy a ir en un año más para ver si todavía siguen los cerros y todo ¿O era ayer nomás?".

En esa misma línea, lanzó graves acusaciones: "Este incendio tuvo un comienzo (...) ¿Saben lo que estaba haciendo el alcalde? Y esto yo me he enterado de como cuatro personas distintas: estaba comiéndose un pollito, estaba como si nada estuviera pasando".

Naya cuestionó el video donde el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, llora pidiendo ayuda para combatir los incendios y agregó: "Alguien que realmente se siente afectado y todo eso, sale a ayudar y sale a apoyar, no solo cuando va el presidente".

"La gente me ha dicho textual: 'El alcalde lloró solo para la tele'", sentenció la influencer, quien además hizo hincapié en que "Obvio, le creo a la gente".

Por otra parte, criticó los centros de acopio municipal y el proceso que se realiza para entregar la ayuda: "He estado en sectores donde me dicen que la ayuda del municipio tampoco está llegando".

Asimismo, la influencer sentenció: "Todas las personas independientes o que quieran entregar ayuda (...) por favor, no lo entreguen al municipio porque hay gente que es primera vez que quiere ir a ayudar".

"Lo que ustedes no saben es que la gente afectada para tener esas cosas tiene que bajar de los cerros, entrar, rellenar una ficha, todo un proceso para tener ropa, una caja de mercadería y, encima, no se entrega todo", arremetió.

Naya Fácil explicó que los artículos que dona la gente llegan a la municipalidad, los funcionarios "hacen la cajita y le pegan un sticker de la municipalidad a la caja y dicen: 'Esta es ayuda de la municipalidad'", todo esto, sería la versión de los afectados por los incendios.

"La municipalidad siempre se da los créditos de que ellos son los que dan la caja de mercadería", comentó la influencer, quien finalmente instó al público a donar a Bomberos o ir directamente a la zona de emergencia para entregar a las familias y finalmente concluyó: "¡La gente allá no es tonta!".

Revisa las publicaciones de Instagram: