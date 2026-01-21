“Sé lo que es pasar necesidades”: El emotivo discurso de Naya Fácil tras entrega de baños químicos en el sur - Chilevisión

La influencer gestionó la compra de cuatro baños químicos a las víctimas de los incendios forestales en el sur de Chile y fue recibida entre aplausos.

Este martes, Naya Fácil se sinceró respecto de las razones que la llevaron a ayudar por partida doble a las víctimas de los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.

La influencer llegó con un camión lleno de agua, comida para animales y artículos de primera necesidad; sin embargo, también gestionó la compra de cuatro baños químicos.

¿Qué dijo Naya Fácil?

Aunque los afectados solicitaron que alguien les donara baños químicos por televisión y redes sociales durante más de 48 horas, la ayuda no llegó, por lo que la influencer decidió gestionar la compra en vez de arrendarlos y que quedaran a su disposición el tiempo que necesitaran.

"Tenemos el primer baño químico acá en Vista Hermosa. Agradecer a los chiquillos que lo pudieron subir a mano (...) Yo voy a hacer las gestiones para que lo puedan venir a limpiar", sentenció Naya en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Esto es para ustedes, chiquillos, no es arrendado. Es de ustedes por el tiempo que lo necesiten, así que eso, de todo corazón y ánimo, fuerza, que vamos a salir adelante".

"Sé lo que es pasar necesidades y las personas de Lirquén, de Penco y del Biobío necesitan lo básico, como poder tener privacidad para ir al baño; por eso compré cuatro baños químicos para donarlos y que los puedan tener el tiempo que sea necesario", cerró la influencer.