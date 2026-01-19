 Más de 5.500 botellas: Naya Fácil publica primeros videos entregando ayuda en Lirquén por incendios - Chilevisión
19/01/2026 15:28

Más de 5.500 botellas: Naya Fácil publica primeros videos entregando ayuda en Lirquén por incendios

A pocos días de su llegada de Egipto, la creadora de contenidos organizó en cuestión de horas una iniciativa para ir en ayuda de la región del Bíobio, logrando recaudar miles de botellas con bebestibles para carabineros y bomberos de la zona.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La influencer Naya Fácil publicó los primeros registros entregando los bienes que recaudó para ir en ayuda de las comunas afectadas por los incendios forestales en el sur de Chile.

A través de Instagram, la creadora de contenidos que hace unos días llegó de un viaje por Egipto, mostró el momento en que entregó parte de los productos, como botellas de agua y aguas isotónicas.

"Llegamos a la tercera compañía de Bomberos de Lirquén", escribió en una historia que subió en la plataforma, misma donde se le oye hablando con los voluntarios y coordinando la entrega.

Según se escucha en el breve video, Naya transparentó su intención de regresar a la localidad dentro de la próxima semana con el objetivo de entregar más ayuda.

Posteriormente, en otra historia que publicó en horas de esta tarde, se aprecia a la exembajadora del Festival de Viña del Mar descargando los bebestibles dirigido a los bomberos.

Según informó la propia Naya Fácil  en la red social, en total entregará 5.500 botellas de agua, 750 bebidas, 408 bebidas isotónicas, comida para perros y gatos, y productos de aseo personal, como toallitas húmedas.

