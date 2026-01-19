 “Ningún político se ha aparecido”: Naya Fácil lanzó ácida crítica tras incendios forestales en el sur de Chile - Chilevisión
Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco Sube la cifra de fallecidos: Autoridades confirman 20 víctimas fatales por incendios forestales Investigan focos de incendios simultáneos y posible intencionalidad tras la tragedia en Biobío y Ñuble "Miserables": Presidente Boric denunció agresión contra carro de Bomberos durante incendios forestales VIDEO | Revelan inéditos registros del rescate por mar en Punta de Parra
19/01/2026 20:20

“Ningún político se ha aparecido”: Naya Fácil lanzó ácida crítica tras incendios forestales en el sur de Chile

La influencer emplazó tanto a la clase política, como a los empresarios a visitar el lugar y aportar con baños químicos, que resulta uno de los artículos que más se requieren en la zona.

Naya Fácil lanzó una ácida crítica en redes sociales este lunes, tras haber viajado al sur de Chile para abastecer con artículos de primera necesidad a las víctimas de los incendios forestales.

La influencer subió a los cerros, visitó las compañías de Bomberos y comisarías de Carabineros para llevar los recursos que donó, compartió con las personas afectadas y emplazó tanto a la clase política, como a los empresarios.

¡Por dignidad de la gente!

Naya Fácil fue recibida en masa por quienes habitan el sector y mientras se tomaba selfies, lanzó un furioso descargo: "En los cerros me decían que ningún político se ha aparecido. Nadie, chiquillos".

En esa misma línea, agregó: "¿Y yo qué les digo? Al final, en Chile, cuando pasa una catástrofe, el pueblo ayuda al pueblo; siempre ha sido así, lamentablemente".

La influencer arremetió con todo y entre gritos, emplazó: "También dejo invitados a los empresarios. ¡No les cuesta nada ponerse la mano en el bolsillo y aportar unos baños químicos! ¡Por dignidad de la gente! Para que puedan pasar al baño, ¡Lo perdieron todo!".

Finalmente, la generadora de contenido agradeció el trabajo de sus amigos, quienes la acompañaron en esta cruzada y además aportaron monetariamente.

Revisa las historias de Instagram:

