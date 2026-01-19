“Ningún político se ha aparecido”: Naya Fácil lanzó ácida crítica tras incendios forestales en el sur de Chile - Chilevisión

La influencer emplazó tanto a la clase política, como a los empresarios a visitar el lugar y aportar con baños químicos, que resulta uno de los artículos que más se requieren en la zona.

Naya Fácil lanzó una ácida crítica en redes sociales este lunes, tras haber viajado al sur de Chile para abastecer con artículos de primera necesidad a las víctimas de los incendios forestales.

La influencer subió a los cerros, visitó las compañías de Bomberos y comisarías de Carabineros para llevar los recursos que donó, compartió con las personas afectadas y emplazó tanto a la clase política, como a los empresarios.

¡Por dignidad de la gente!

Naya Fácil fue recibida en masa por quienes habitan el sector y mientras se tomaba selfies, lanzó un furioso descargo: "En los cerros me decían que ningún político se ha aparecido. Nadie, chiquillos".

En esa misma línea, agregó: "¿Y yo qué les digo? Al final, en Chile, cuando pasa una catástrofe, el pueblo ayuda al pueblo; siempre ha sido así, lamentablemente".

La influencer arremetió con todo y entre gritos, emplazó: "También dejo invitados a los empresarios. ¡No les cuesta nada ponerse la mano en el bolsillo y aportar unos baños químicos! ¡Por dignidad de la gente! Para que puedan pasar al baño, ¡Lo perdieron todo!".

Finalmente, la generadora de contenido agradeció el trabajo de sus amigos, quienes la acompañaron en esta cruzada y además aportaron monetariamente.

Revisa las historias de Instagram: