Solicitan evacuar cinco nuevos sectores de Penco por incendios forestales - Chilevisión

19/01/2026 15:31

Solicitan evacuar cinco nuevos sectores de Penco por incendios forestales

Se trata de las zonas Santa Rosa, Cosmito, El Boldo, Madesal y San Jorge.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes, Senapred solicitó evacuar cinco nuevos sectores de la comuna de Penco, en la región del Biobío, debido al avance de los incendios forestales.

Se trata de las zonas Santa Rosa, Cosmito, El Boldo, Madesal y San Jorge.

Con el objetivo de reforzar la evacuación, el organismo activó mensajería SAE. 

En esa línea, hicieron un llamado a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta, así como no olvidar considerar a tu mascota y sus necesidades. 

