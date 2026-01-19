Solicitan evacuar cinco nuevos sectores de Penco por incendios forestales - Chilevisión

Se trata de las zonas Santa Rosa, Cosmito, El Boldo, Madesal y San Jorge.

Durante la tarde de este lunes, Senapred solicitó evacuar cinco nuevos sectores de la comuna de Penco, en la región del Biobío, debido al avance de los incendios forestales.

Con el objetivo de reforzar la evacuación, el organismo activó mensajería SAE.

En esa línea, hicieron un llamado a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta, así como no olvidar considerar a tu mascota y sus necesidades.

¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sectores Santa Rosa, Cosmito, El Boldo, Madesal y San Jorge, en la comuna de Penco, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/eGdFUPqFhw — SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

