VIDEO | “Somos hermanos”: Repartidores venezolanos se viralizan al llevar ayuda a Penco por incendios - Chilevisión

19/01/2026 14:29

VIDEO | “Somos hermanos”: Repartidores venezolanos se viralizan al llevar ayuda a Penco por incendios

Cerca de 2 millones de visualizaciones acumula en Instagram un video que muestra el relato de Melvin Mujica, un repartidor venezolano que se organizó con otros colegas para ir en ayuda de la comuna del Bíobio.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Un ciudadano venezolano que trabaja como repartidor de delivery se hizo viral en redes sociales al relatar cómo se organizó con un grupo de colegas para ir en ayuda de Penco, en el marco de los incendios forestales que afectan a la comuna.

El nombre sujeto detrás del noble gesto es Melvin Mujica, quien entregó detalles en Instagram sobre cómo se gestó la iniciativa que, según dijo, iba en beneficio de funcionarios de Carabineros y Bomberos.

"Nosotros trabajamos con la aplicación de Pedidos Ya, estamos aquí apoyando de corazón, haciendo un granito de arena, aquí apoyando", relató en un video que acumula 1.9 millones de reproduciones.

Continuó: "Nos dieron permiso a subir a lo más cercano del cerro, a darle ayuda a cuerpos policiales y Bomberos... llevarles agua porque tenemos dificultad de pasar con las motos".

Repartidor venezolano en Penco: "Somos todos hermanos"

Su relato no quedó ahí y, visiblemente emocionado, Melvin entre lágrimas apeló a la solidaridad entre pueblos y sin distinguir nacionalidad, además de instar a otros trabajadores a replicar su acción.

"Todos somos venezolanos, vinimos a ayudar, por obra de Dios al final somos todos hermanos", expresó en el clip. "Esto nos sale del corazón", subrayó.

"Todos los que estemos aquí, venezolanos y chilenos, ayudemos a la gente, algunos nos han brindado la mano y estamos resolviendo, por favor, ayúdennos", cerró.

Mira el registro a continuación:

