Yasira Clasing, quien vive en la comuna de Penco, grabó reveladores registros que dan cuenta de la magnitud de la emergencia que a esta hora azota a la región del Bíobio.

Videos grabados en la comuna de Penco han dado cuenta de la verdadera magnitud de la emergencia que afecta al lugar, que ha sido declarado como "zona de catástrofe" por el gobierno tras los efectos de los incendios forestales.

Yasira Clasing, habitante de la localidad de Lirque en la ciudad antes mencionada, contactó a CHV Noticias y envió una serie de registros en los que mostró cuadras enteras que quedaron reducidas a cenizas.

Si bien su casa no fue afectada por los siniestros, sí relató que tanto tías como primos y vecinos quedaron con lo puesto. Su recorrido por las calles capturaron en primera persona las devastadoras consecuencias de las llamas.

"Muchos perdieron sus casas enteras, mis hermanos de Lirquén, de Penco. Parece una bomba. Lo peor es que no somos nosotros nomás, son todos los vecinos", dijo en uno de los videos, que grabó en la Población Jaime Lea.

En su testimonio, Yasira también expresó: "Todos (las casas de) nuestros vecinos se quemaron... Tenemos una vecina acá que no sabemos dónde está. Es como una guerra".

Último balance de gobierno: 325 casas destruidas

En el último balance entregado desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la cifra de fallecidos de mantiene en 19 personas.

El número de damnificados alcanzó las 1.533 personas, mientras que la autoridad detalló que 325 viviendas han sido destruidas: 300 de ellas en la región del Bíobio y 25 en Ñuble