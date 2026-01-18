“Hay gente que me necesita”: Bombero que perdió su casa sigue combatiendo las llamas en Penco - Chilevisión

Un voluntario de Bomberos y vecino de un sector efectado por los incendios en la zona de Penco, región del Biobío, conversó con CHV Noticias y entregó un crudo relato sobre la emergencia y en especial de las consecuencias que tuvo para él y su familia. Mientras estaba en combate en otro sector, su casa fue alcanzada por las llamas. “No había nada que hacer, mi hija se quemó un brazo. Esto fue tremendo, estamos todos bien pero perdimos todo... Es tremendo, es un dolor tremendo y hoy me tocó a mí”, declaró entre lágrimas Asimismo, reafirmó su decisión de seguir trabajando: "Yo ya lo perdí todo, aquí estoy retomando mi puesto. Yo sé que hay gente que me necesita".