El rol de Naya Fácil en los incendios forestales: Aportó desde su bolsillo, ayudó en terreno y comprometió su ayuda - Chilevisión

La influencer ha sido ampliamente reconocida por los internautas en redes sociales por su rápida acción y compromiso en periodos de emergencia. En esta oportunidad habló con el alcalde de Penco y comprometió su ayuda para la próxima semana.

Naya Fácil fue ampliamente reconocida en redes sociales en las últimas horas debido a su rápida acción durante los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.

La influencer fue una de las primeras en cargar un camión completo en ayuda a las víctimas y los equipos que intentan mitigar el fuego y con el pasar de las horas, terminó convirtiéndose en una figura con un rol clave.

El rol de Naya Fácil en los incendios forestales

No es la primera vez. En 2025, Naya Fácil llegó hasta la región de Valparaíso participando activamente del suministro de artículos de primera necesidad para las víctimas tras haber reunido más de $3 millones de pesos en cuatro horas.

En esta oportunidad, comenzó a organizar su ayuda durante la madrugada, apenas sus "facilines" le avisaron que había una emergencia. Se unió con sus mejores amigos y costeó de su bolsillo:

5.500 botellas de agua (con gas y sin gas).

750 bebidas.

408 bebidas isotónicas.

Comida para perros y gatos.

Productos de aseo personal.

Este lunes la influencer fue recibida por Bomberos, escoltada junto a su camión por Carabineros e incluso conversó con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, a quien le aseguró que este no es el único camión con ayuda que llegará de su parte.

"Venimos ahí a entregar ayuda, venimos a ver también porque queremos volver dentro de la semana a traer más ayuda", le explicó al alcalde en un video que fue captado por "InformaBiobio" en Instagram.

En esa misma línea, aseguró: "Así que se viene un largo trabajo para todos, de sacar escombros... más que nada ayudar a las familias de Penco".

"Nuestra primera misión fue pasar comisaría por comisaría a ver cómo va todo, a darle ánimo a los Bomberos, apoyo (...) y ahora vamos a subir a los cerros", comentó la influencer en su cuenta de Instagram, quien además compartió datos de puntos de recolección.

Naya también utilizó sus redes sociales para que las personas afectadas puedan explicar qué es lo que hace falta y lo que más se necesita dependiendo del sector, lo que ha generado que se le reciba en masa.

"Digan lo que quieran, pero no duda ni un segundo en salir a saludar a su gente", "Sin dudar, vino a ayudarnos", "El corazón de esta mujer es enorme" y "se merece un reconocimiento", son algunos de los comentarios que más se repiten en redes sociales.

