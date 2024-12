Todos relacionados a Jorge Valdivia: El historial de “telefonazos” de Maite Orsini que la tienen en el ojo del huracán - Chilevisión

Una de las denunciantes de Jorge Valdivia, la fiscal a cargo del caso, el ex presidente del Consejo Para la Transparencia y una generala de Carabineros, han recibido mensajes o llamadas de la diputada durante este año.

Maite Orsini volvió a estar en el centro de una polémica relacionada con el caso Valdivia, luego de que se conociera un nuevo “telefonazo” que realizó.

Este miércoles se supo que la diputada del Frente Amplio se contactó con el ex presidente del Consejo Para la Transparencia para exigirle disculpas públicas, hecho que se suma a un largo listado de llamadas que ha protagonizado este año.

Y es que en 2024 la parlamentaria ha sido objeto de críticas debido a que ha utilizado sus nexos para comunicarse con diversas autoridades, en asuntos relacionados con Jorge Valdivia.

Los “telefonazos” de Maite Orsini

Llamado a Carabineros

En marzo de este año se conoció que Maite Orsini se contactó con la generala de Carabineros y jefa de la Dirección de Derechos Humanos, Karina Soza Muñoz, tras un control de detención que personal policial le hizo a de Jorge Valdivia, en donde se le habrían vulnerado sus derechos.

“No era porque la persona era o no era cercana a mí, (sino que) tenía que ver con el alto conocimiento público que tenía esa persona y cómo eso podía afectar a la institución“, alegó en esa oportunidad.

Contacto con denunciante de Valdivia

En medio de la investigación que enfreta Jorge Valdivia por dos denuncias por violación, Maite Orsini se contactó con una de las querellantes de su ex pareja.

La información salió a la luz en medio de las diligencias realizadas y posteriomente confirmada por la militante del Frente Amplio en un video que subió a sus redes sociales.

“Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamara si así lo quería, le dije que no quería revictimizarla y estaba disponible para que lo necesitara de mi parte”, señaló.

Se comunicó con fiscal del caso Valdivia

Esta semana se supo que la diputada se contactó con la fiscal Lorena Parra, jefa de la fiscalía regional oriente que lleva el caso contra el ex futbolista.

La razón estaría relacionada precisamente con la conversación telefónica que mantuvo con la denunciante, por lo que se tomó la libertad de escribirle por WhatsApp a la persecutora con el fin de ponerla “en alerta” por la filtración de la conversación telefónica.

Advertencia al presidente del CPLT

El último dato que se conoció sobre los “telefonazos” de la diputada a autoridades, fue el que dio a Francisco Leturia, ex presidente del Consejo Para la Transparencia.

Según reveló el abogado en Contigo en la Mañana, cuando él estaba en el cargo recibió un mensaje de Maite Orsini, donde esta le exigió disculpas públicas, luego de que Leturia la criticara por el llamado que le hizo a la generala de Carabineros.

“Tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente porque, si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti”, le habría dicho en un tono amenazante.