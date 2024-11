“Me puse a disposición”: Maite Orsini confirma contacto con la denunciante de Jorge Valdivia - Chilevisión

Uno de los puntos que tocó la diputada en el extenso video que publicó en redes sociales fue que tuvo contacto con la primera víctima que acusó a su ex pareja.

Este lunes por la noche y a través de su cuenta en Instagram, la diputada Maite Orsini publicó un video donde se refirió a las denuncias por violación contra Jorge Valdivia, su ex pareja.

La militante del Frente Amplio pidió por favor parar con el "acoso" que ha sufrido y afirmó estar muy mal en su salud mental, razón por cual ha estado ausente de sus labores en el Congreso.

"La verdad no estoy bien, hace tiempo que no estoy bien y desde que denunciaron a mi ex pareja esa condición se agudizó y lo digo porque Jorge es mi ex pareja y por mucho que uno termine una relación no quiere decir que automáticamente se acabe el amor, la preocupación y el cariño que uno siente por esa persona", manifestó.

Uno de los puntos que tocó Orsini durante el video fue el contacto que tuvo con la primera víctima, ya que durante la jornada surgió la información de que habían conversado.

Maite Orsini confirmó contacto con la denunciante de Jorge Valdivia

"Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamara si así lo quería, le dije que no quería revictimizarla y estaba disponible para que lo necesitara de mi parte", afirmó.

Sin embargo, señaló que hoy le hicieron ver que un caso tan complejo como este lo prudente debió haber sido solo declarar en Fiscalía, hecho que hizo de manera voluntaria. "Es muy difícil pensar con claridad en estas circunstancias. Mi declaración no fue en contra ni a favor de nadie, sino solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó y con la única intención de apoyar en lo que fuera posible".