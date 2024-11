“No estoy bien”: Maite Orsini revela “contradicción dolorosa” por denuncia contra Jorge Valdivia - Chilevisión

La militante del Frente Amplio afirmó que las denuncias contra su ex pareja la tienen muy mal, hecho por el cual ha estado alejada de sus funciones en el Congreso y con tratamiento de salud mental.

Este lunes por la noche y en medio de rumores tras su reencuentro con Jorge Valdivia, la diputada Maite Orsini salió al paso con un extenso video publicado en su red social de Instagram.

Allí, la militante del Frente Amplio afirmó que las denuncias contra su ex pareja la tienen muy mal, hecho por el cual ha estado alejada de sus funciones en el Congreso y con tratamiento de salud mental.

Orsini también lamentó ser el foco en un caso tan grave y complejo, "pero se han dicho tantas cosas y se ha especulado tanto, que siento que en este momento es necesario explicar algunas cosas", manifestó.

Maite Orsini rompe el silencio y afirma estar muy afectada

"La verdad no estoy bien, hace tiempo que no estoy bien y desde que denunciaron a mi ex pareja esa condición se agudizó y lo digo porque Jorge es mi ex pareja y por mucho que uno termine una relación no quiere decir que automáticamente se acabe el amor, la preocupación y el cariño que uno siente por esa persona", partió declarando.

La diputada agregó que nunca se imaginó estar enfrentada a algo así, ya que pensó que sería más fácil saber qué hacer, porque ella siempre ha estado con las víctimas de violencia. "Todo eso me genera una contradicción que es muy dolorosa y pienso en las denunciantes y creerles, y al mismo tiempo siento que no puedo negarle una palabra de apoyo a quien fue mi pareja los últimos dos años".

Contacto con la víctima y declaración en Fiscalía

Maite Orsini también se refirió a una información que surgió durante esta jornada, la cual indicaba de un contacto con la denunciante de su ex pareja.

"Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamara si así lo quería, le dije que no quería revictimizarla y estaba disponible para que lo necesitara de mi parte", afirmó.

Sin embargo, señaló que hoy le hicieron ver que un caso tan complejo como este lo prudente debió haber sido solo declarar en Fiscalía, hecho que hizo de manera voluntaria. "Es muy difícil pensar con claridad en estas circunstancias. Mi declaración no fue en contra ni a favor de nadie, sino solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó y con la única intención de apoyar en lo que fuera posible".

Persecusión mediatica y pedido de fin del "acoso"

"La persecución mediática, el acoso sobre mi vida privada y no solo ahora, si no que desde que inicié mi relación con Jorge no me ha hecho bien. Me han perseguido en mi oficinina y hasta en una consulta ginecológica, especulando sobre un supuesto embarazo, un tema que están sensible para cualquier mujer".

"Estoy tratando de sanar, de recuperarme , de hacer lo mejor que puedo con lo que pienso y siento, por eso siempre he estado disponible para que se requiera de mí para la investigación", agregó.

Por último, la diputada hizo un pedido: "Por favor terminemos con el acoso, con los juicios desmedidos, no estoy bien, estoy con tratamiento para mi salud mental, porque la respuesta mediática a una situación que es muy grave y chocante, ha profundizado un daño en mi salud... Por eso pido que nos centremos en lo importante, en respetar y esperar la investigación y que se haga justicia".

"Estoy enfocada en recuperarme y sanar, estoy retomando mi trabajo parlamentario que es lo que más me apasiona en la vida y que se ha visto tristemente afectado por lo que ha pasado. Espero que este mensaje sea recibido con empatía y comprensión", cerró Maite Orsini.