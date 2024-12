“Tienes 24 horas...”: Ex pdte. del Consejo para la Transparencia reveló “telefonazo” de Maite Orsini - Chilevisión

Francisco Leturia, otrora jefe del organismo, visitó Contigo en la Mañana y sorprendió al desclasificar un "telefonazo" que recibió hace unos años de parte de la diputada del Frente Amplio.

Francisco Leturia, abogado y otrora presidente del Consejo Para la Transparencia, reveló una desconocida anécdota que involucra a la diputada Maite Orsini, del tiempo en que él presidía el organismo estatal.

De visita en Contigo en la Mañana, el Doctor en Derecho se encontraba abordando la polémica que protagonizó la legisladora esta semana, pues medios de comunicación revelaron que contactó a la fiscal del caso Valdivia, Lorena Parra.

"No cualquier persona puede conseguir el teléfono de un fiscal y llegar y escribirle. Todos sabemos el contexto en que se da esto, cualquier conversación de ese tipo va a terminar en las pantallas de la televisión con ella como protagonista", comenzó reflexionando.

Sin embargo, sorprendió a Monserrat Álvarez y a Julio César Rodríguez al desclasificar que, hace algunos meses, en enero de 2024, también recibió una llamada de la militante del Frente Amplio, en la que aseguró haber sido amenazado con una acción judicial en su contra.

La amenaza de diputada Orsini a ex presidente del CPLT

"Era la época en que había sido el rollo de la Maite Orsini llamando a Carabineros (a una general tras un polémico control de identidad a Jorge Valdivia). De repente, estaba en mi casa en la tarde y me llega un WhatsApp", comenzó recordando.

"Dice (el mensaje) 'hola, soy la diputada Maite Orsini y necesito urgente hablar contigo'. Yo dije 'esto es una pitanza'. (Porque antes) en una entrevista (la había criticado) por lo que estaba haciendo".

Fue en eso cuando narró el contenido de aquella conversación: "Tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente porque, si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti", fue lo que habría dicho la diputada.

Tras advertir que "ella no estaba bien", luego aseguró que ella "no averiguó bien quién era yo". ¿El motivo? "Tengo muchos defectos, pero si una virtud tengo es que no soy amedrentable. Que me dijeran eso no me iba a detener", sostuvo Leturia.

Posteriormente, reveló su respuesta: "Si acaso fueras de verdad la diputada Maite Orsini, ¿cómo se te ocurre decirme una cosa así? Vamos a dejar esta conversación hasta acá. Vamos a cortar y voy a seguir criticándote porque lo que hiciste estuvo pésimo".

Finalmente, contó que pasaron los días y quiso confirmar con un diputado si, efectivamente, había sido el número de Orsini, a lo que obtuvo una respuesta afirmativa. "No lo hice público en su momento porque dije voy a desviar la atención", concluyó.

Revisa el momento a continuación: