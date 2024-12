“Olor a alcohol...”: Qué dice la declaración clave del conductor de Uber en el Caso Valdivia - Chilevisión

La Fiscalía Metropolitana Oriente tomó la declaración a un conductor de aplicación, quien trasladó a la denunciante y su amiga con posterioridad a los hechos que se encuentran siendo investigados.

La investigación contra Jorge Valdivia, quien se mantiene en prisión preventiva tras ser denunciado por dos mujeres por los delitos de abuso sexual y violación, sumó un nuevo episodio este martes.

En el marco de la investigación de una de las denuncias contra el ex futbolista -la primera cronológicamente y la segunda en darse a conocer- la Fiscalía Metropolitana Oriente tomó la declaración de un conductor de la aplicación Uber.

VER MÁS DE CASO VALDIVIA

Las declaraciones de conductor de Uber por denuncia contra Jorge Valdivia

Tras una solicitud de viaje, el chofer recogió a dos mujeres, la denunciante y una amiga, desde el departamento de Valdivia, suceso que habría ocurrido con posterioridad a los hechos denunciados.

De acuerdo a La Tercera, la declaración del conductor de iniciales J.V.L. forma parte del informe policial, en el que menciona y profundiza en el estado de las mujeres durante el viaje.

"Puedo confirmar que el día viernes 18 de octubre recibí una solicitud de viaje, la cual al revisar la aplicación puedo confirmar que fue a eso de las 6:22 horas; el viaje habría sido solicitado por una mujer, no recuerdo el nombre", comentó de entrada.

El chofer continuó relatando lo sucedido y señaló que se estacionó "frente al edificio, esperé alrededor de tres minutos, donde se subieron dos mujeres jóvenes, a las cuales yo puedo señalar que venían al parecer de una fiesta, pero venían normal".

"No noté nada raro. Lo que sí puedo señalar, que sentí olor a alcohol, no puedo asegurar si ambas venían con olor, ya que las dos se sentenaron en el asiento trasero, y solo me llegó un olor a alcohol liviano", complementó.

En esa misma línea, en su testimonio, el hombre señaló que "las chicas en ningún momento se quedaron dormidas, o presentaron algún signo de que estuvieran afectadas por alguna situación, ya que lo recordaría, tampoco me comentaron nada a mí, de hecho, creo que no conversamos en el camino".

Finalmente, sostuvo que "ambas se bajaron en la dirección final que habrían solicitado en Uber, y recuerdo que ambas iban caminando normal, sin tambaleos, no notando algún signo de que estuvieran en estado de ebriedad notorio".