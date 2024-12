Daniela Aránguiz desclasificó reencuentro con Jorge Valdivia en la cárcel: “Lo más fuerte que he vivido” - Chilevisión

La panelista de Sígueme habló del encuentro que tuvo con el padre de sus hijos en la previa del festejo navideño y entregó las razones que motivaron su visita al penal.

El pasado 24 de diciembre, en la previa de los festejos por la Navidad, Daniela Aránguiz llegó a la cárcel de Rancagua para visitar a Jorge Valdivia.

La ex Mekano ingresó al centro penitenciario por primera vez desde que el ex futbolista ingresara para cumplir con la prisión preventiva mientras dura la investigación que enfrenta por dos casos de violación.

A días del reencuentro con su ex marido, la comentarista de espectáculos entregó detalles inéditos de lo que vivió y cómo ha afectado todo esto a su familia.

“Soy consecuente con lo que siempre he dicho, que si Jorge pasaba un momento difícil y yo lo tengo que cuidar, estemos juntos o no, lo iba a hacer. Lo dije mucho tiempo atrás, antes de que todo esto pasara”, contó en Sígueme, donde es panelista.

En ese sentido, argumentó que su motivación para esto fue que “a mí me criaron dos mujeres muy power y me dijeron siempre que la familia quizá no estaba en los mejores momentos de tu vida, pero sí tenía que estar en los peores”.

“Jorge me llevó a los mejores hoteles del mundo. Y así como lo disfruté en esos momentos, tenía el deber de acompañarlo en el peor lugar y en el peor momento, sobre todo en vísperas de Navidad”, recalcó.

Difícil reencuentro

Daniela Aránguiz profundizó en el encuentro que tuvo con Jorge Valdivia dentro de la cárcel de Rancagua, y aseguró que fue uno de los momentos más complejos que le ha tocado vivir hasta ahora.

“Es, emocionalmente, lo más fuerte que he vivido en mi vida. Hay cosas que nunca pensé que iba a hacer, y no me arrepiento. Espero no tener que ir de nuevo”, señaló.

En cuanto a su motivación para visitar al ex seleccionado nacional, sostuvo que “no existe otra palabra que no sea amor, porque no lo haría por todo el mundo. Hay un amor que mutó de muchas maneras, pero es mi familia, ¿qué voy a hacer? Mis hijos no merecen no poder compartir la Navidad con su papá”.