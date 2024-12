“Está disfrutando”: A Pamela Díaz “se le salió“ nuevo romance de Daniela Aránguiz - Chilevisión

Además, Pamela aseguró que sí existe cariño entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, pero no de manera romántica.

Pamela Díaz expuso a Daniela Aránguiz y aseguró que la panelista tiene un nuevo romance, luego de darse a conocer que fue a visitar a su ex esposo, Jorge Valdivia, a la Cárcel de Rancagua.

En ese contexto, Díaz estaba analizando los dichos de Latife Soto en Hay que Decirlo, quien insinuó que podría haber un reencuentro amoroso entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

¿Quién es el nuevo amor de Daniela Aránguiz?

Sin embargo, Pamela fue tajante y confesó: "Ellos se tienen cariño, pero yo no sé si la Dani está enamorada. Lo que sí creo es que tienen un cariño especial, por los niños obviamente. Tienen una muy buena relación".

Luego, aseguró que Daniela mantiene una nueva relación y se arrepintió de sus dichos: "¡Se me salió! ¡No! Iba a decir algo que después iba a embarrarla", aseguró Díaz.

Además, explicó que "yo sé que la Dani está saliendo con alguien, un pinche, cosas así. Lo pasa bien, y está disfrutando", sin embargo declinó entregar detalles en relación a la identidad de esta persona.

Finalmente, ante la insistencia de sus compañeros, Pamela concluyó: "Tiene a alguien que le hace cariño, yo creo que en ese proceso está, porque sola sola no está. Aparte que yo sé que... no, no voy a contar nada".