Daniela Aránguiz hizo contundente defensa a Jorge Valdivia: “No tengo duda que no hizo esto” - Chilevisión

La ex Mekano comentó el caso que afecta a su ex pareja y padre de sus hijos, y aludió al consentimiento que ha sido cuestionado en el caso.

Daniela Aránguiz se refirió a las acusaciones de violación que enfrenta Jorge Valdivia, y realizó una contundente defensa a quien fuera su pareja por casi 20 años.

En primera instancia habló sobre el punto del consentimiento de las relaciones sexuales que mantuvo el ex futbolista y entregó su visión personal al respecto.

“Yo creo que tenemos que ser súper conscientes como mujeres y les quiero dar un consejo a todas las mujeres (...) Tienen que ser conscientes y a las 5 de la mañana uno no va a conversar ni jugar al luche al departamento de un hombre, sobre todo cuando vienen de una fiesta”, inició comentando en Sígueme donde es panelista.

En esa línea manifestó que, de acuerdo a su visión “si tú quieres tener relaciones sexuales con una persona, te vas al departamento. Lo mismo que invitar a alguien a tu casa después de una fiesta, después de unos tragos, uno ya es una persona adulta”.

Férrea defensa de Aránguiz a Valdivia

Pero los comentarios de Daniela Aránguiz no quedaron solo ahí, ya que profundizó en sus argumentos e hizo una contudente defensa al padre de sus hijos.

“Yo voy a decir algo, sin querer quemarme, pero vi mensajes de mujeres que cuando yo estaba casada con Jorge que se ofrecían, necesidad yo creo que no hay”, recordó.

En cuanto a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, comentó que “respeto a la justicia y ojalá que todo siga su curso y que se sepa la verdad de todo lo que está pasando ahora. Pero yo sé... yo conozco a Jorge, no me quiero equivocar en lo que estoy diciendo, pero yo sé que no hay necesidad de drogar a nadie”.

“Siento que tengo el deber de quizás ser la voz de mis hijos y ellos le creen profundamente a su padre. Si ellos le creen, yo no tengo duda que Jorge no hizo esto, ni una”, agregó.

La ex Mekano insisitó en que creía en el ex seleccionado nacional, señalando que “crié una niña con él y siento que Jorge toda la vida va a ser parte de mi historia. Soy la mujer que más lo conoce en la vida, yo no me quemo por nadie. Siento que ya no es parte de mi historia, pero sí puedo hablar por los 20 años que estuve con él”.