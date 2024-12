“Porfa, te pido que me cuides”: Revelan mensajes de Maite Orsini a denunciante de Valdivia para sacar sus chats del caso - Chilevisión

Según los mensajes que se conocieron, la diputada habría intentado persuadir a la víctima de no entregar las conversaciones que tuvo con Jorge Valdivia a la PDI, aludiendo a que se trataban sobre su relación personal.

Maite Orsini ha sido protagonista del caso por denuncias de violación en contra de su ex pareja, Jorge Valdivia, debido a las intervenciones que han salido a la luz.

La diputada del Frente Amplio reconoció haberse contactado con una de las denunciantes del ex futbolista, pero ahora se conoció que tras la conversación, ella intentó persuadirla para que no entregara información de esa noche que le salpica.

“Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamara si así lo quería, le dije que no quería revictimizarla y estaba disponible para que lo necesitara de mi parte”, indicó hace unas semanas.

Los mensajes de Maite Orisini

Este jueves salieron a la luz mensajes de WhatsApp de la parlamentaria que dan cuenta de estas situaciones previas y posteriores a la conversación telefónica que tuvo con la primera mujer que denunció a Valdivia.

Según detalló La Tercera, el principal móvil de Orsini habría sido convencer a la víctima para que lograra que la PDI sacara del expediente las conversaciones que ella tenía con Valdivia, y que les hizo llegar.

Esto, argumentando que revelaban datos íntimos de su relación con el ex seleccionado nacional, la que "no es pública" ni estaba relacionada con los hechos investigados.

“No sé si los mensajes prueban algo sobre el delito, pero prueban alteración psicológica y desprecio profundo por la mujer con la que dice haber tenido relaciones consensuadas. (Manda captura de pantalla que se borra de sus conversaciones por IG con el imputado)”, dice uno de los mensajes que envió al amigo en común que tenía con la víctima.

Luego de eso se contactó con la mujer mediante WhatsApp y posteriormente se dio el contacto telefónico que la afectada grabó.

El 25 de octubre la diputada volvió a contactarse con la denunciante a 00:06 horas, ocasión en la que procede a persuadirla, indicando que sus chats con Valdivia por Instagram (que ella misma le hizo llegar) no servían como prueba en su causa.

“En los chats hay información mía sensible de la esfera de mi intimidad, se habla de una relación de pareja que no es pública ni me gustaría que lo fuera, de licencias médicas que tomé por angustia, me habla de consumo de drogas, es súper delicado para mí que se filtren. Porfa te pido que me cuides como yo te quiero cuidar a ti”, dice.

“Nada tiene información relevante contigo. Solo muestra que mientras estaba contigo en el restorán y en la casa me escribía a mí que me amaba”, agregó en otro escrito.

Seguido de eso, borró parte de la conversación que habían mantenido ese día.