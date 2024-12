“Es de sentido común”: Ministra Tohá se sumó a críticas contra Orsini por polémico mensaje a fiscal - Chilevisión

La ministra del Interior, Carolina Tohá, apeló al criterio del "sentido común" tras el supuesto contacto vía WhatsApp de la diputada con la fiscal a cargo del Caso Valdivia.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se sumó a los cuestionamientos contra la diputada Maite Orsini (FA), quien habría contacto a la fiscal Lorena Parra en medio del caso de Jorge Valdivia.

En primer lugar, la secretaria de Estado expresó que “el gobierno no hace llamados, tenemos un criterio que es de sentido común. Las personas que no son parte de los procesos penales no deben intervenir en ellos. Por eso hay intervinientes y no intervinientes”, señaló la ministra.

“Quienes no son intervinientes no deben intervenir. Y eso vale para todo el mundo, pero lo consideramos especialmente para quienes somos autoridades“, agregó.

Sin embargo, Tohá explicó que desde el Ejecutivo no pueden emitir juicios sobre este tema. “No le corresponde al Gobierno dictar ningún tipo de sentencia en esto, no tiene ningún rol en esto”, cuestionó.