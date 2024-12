Revelan que Maite Orsini llamó a ex pdte. del Consejo para la Transparencia: “Creí que era una pitanza” - Chilevisión

El ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, reveló un desconocido antecedente que se dio en el Caso "Telefonazo" de Maite Orsini y Jorge Valdivia ocurrido en el 2023.

En el programa Contigo en la Mañana, el abogado abordó en primera instancia el presunto contacto que habría tenido la diputada con la fiscal Lorena Parra, esto por la investigación contra el ex futbolista por presuntos delitos sexuales.

Tras asegurar que "no cualquier persona puede conseguir el teléfono de un fiscal y llegar y escribirle", Leturia decidió "desclasificar algo". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los mensajes de Maite Orsini a Francisco Leturia

El ex mandamás de la CPLT relató que todo ocurrió tras el llamado de la parlamentaria a Carabineros por un polémico control de identidad a Jorge Valdivia, quien en esa época era su pareja.

"De repente, estaba en mi casa en la tarde y me llega un WhatsApp. Dice (el mensaje): 'Hola, soy la diputada Maite Orsini y necesito urgente hablar contigo'. Yo dije: 'Esto es una pitanza'", agregó.

El abogado recalcó: "La cosa es que me llama por teléfono y me dice: 'Tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente porque, si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti'. Yo dije que esto definitivamente es una pitanza". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Esta situación se habría dado por comentarios que Leturia habría hecho por el caso, el que generó bastante ruido en el Congreso Nacional.

"Me dije: 'Esta es una persona que no está bien'. Uno lo siente en el tono (...) Tengo muchos defectos, pero si una virtud tengo es que no soy amedrentable. Que me dijeran eso no me iba a detener", añadió.

Posteriormente, relató su respuesta. "Si acaso fueras de verdad la diputada Maite Orsini, ¿Cómo se te ocurre decirme una cosa así? Vamos a dejar esta conversación hasta acá. No quiero hacer público esto. Vamos a cortar y voy a seguir criticándote porque lo que hiciste estuvo pésimo".

Con el correr de los días, el ex presidente del CPLT afirmó que pudo corroborar que ese número sí correspondía a Orisini. "No lo hice público porque (pensé) que iba a desviar la atención", manifestó.

Mira el momento acá