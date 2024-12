Los duros dardos de Daniela Aránguiz a padre de Jorge Valdivia por entrevista: “Vendido” - Chilevisión

Siguen las repercusiones por la entrevista de Luis Valdivia, padre del ex futbolista Jorge Valdivia que está siendo investigado por presuntos delitos sexuales, lo que lo mantiene en prisión preventiva.

El papá del otrora volante habló en Primer Plano reconoció que hubo un distanciamiento con su hijo, aunque aseguró que espera visitarlo pronto en la cárcel de Rancagua.

Tras esto, la que reaccionó fue Daniela Aránguiz, quien criticó esta situación y algunos comentarios emitidos por el familiar.

Daniela Aránguiz a padre de Jorge Valdivia: "Inconsecuente y vendido"

En diálogo con TV+, la ex esposa del Mago aseguró calificó de "error temendamente grave" lo ocurrido con Luis Valdivia, señalando que "Jorge no ve a su padre hace seis años".

"Yo siempre he tenido una buena relación con él. Espero que no se sienta ofendido porque no es mi idea faltarle el respeto. Pero sí lo encuentro inconsecuente y vendido", comentó.

La panelista de televisión recalcó: "Creo que cuando uno tiene un hijo lo tiene que apoyar en silencio, sobre todo cuando los medios de comunicación no son su territorio".

"Si yo quiero ayudar a mi hijo, me voy a quedar en silencio y no voy a hacer nada que pueda perjudicar o meter bulla", insistió.

Aránguiz no se quedó ahí y añadió que, a su juicio, Luis Valdivia "se debió quedar callado y sentado en su casa. Sobre todo cuando no tiene una relación con Jorge. Cuando él insistió y se enroló para ir a verlo y el mismo Jorge le denegó la visita".