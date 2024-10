Daniela Aránguiz reveló que se reunió con Luis Mateucci: “Arreglamos nuestras deudas” - Chilevisión

Daniela Aránguiz abordó las especulaciones sobre una supuesta reunión con Luis Mateucci, con quien terminó su relación hace algunos meses.

Los rumores iniciaron tras una historia subida por el chico reality argentino, en la que se escuchaba la voz de una mujer que en principio sería la influencer.

Precisamente, la otrora esposa de Jorge Valdivia confirmó que se juntó con el trasandino, revelando desconocidos detalles.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre Luis Mateucci?

En un programa de TV+, Aránguiz ratificó que sí era ella la persona que aparecía de manera fugaz en la historia, señalando que "tuve una relación con este hombre durante un año y siempre yo me llevo muy bien con mis ex suegros".

Precisamente, la actualmente comentarista de televisión todo se dio para ver al padre de Mateucci, a quien le tiene bastante aprecio.

"Con este señor, que se llama Ricardo Mateucci, me llevo excelente hace mucho tiempo y resulta que mi ex suegro tiene 70 años y él es un argentino con una pachorra pero que ni te digo. Tiene un 'blabla' peor que el hijo", comentó.

La influencer recalcó que "nos queremos muchísimo y él me dice por teléfono que me había traído unos vinos de regalo de Argentina y que por qué todavía no me había visto. Me trajo un detalle".