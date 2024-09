La confesión de Daniela Aránguiz tras toparse con Jorge Valdivia y Maite Orsini: “Igual lloré” - Chilevisión

Fuertes revelaciones hizo Daniela Aránguiz, quien hace algunos días confesó que tuvo un encuentro fortuito con Jorge Valdivia y su actual pareja, Maite Orsini.

Todo se dio en un vuelo de Buenos Aires a Santiago, donde la influencer coincidió con su ex marido en un momento que calificó como "tenso".

La actual comentarista de TV había ido a pasar el fin de semana con un amiga, topándose con la pareja con la que ha tenido varios encuentros en los últimos meses.

Daniela Aránguiz admitió que lloró tras ver a Jorge Valdivia con Maite Orsini

Ahora, Aránguiz entregó nuevos detalles y admitió que rompió en llanto al ver a su otrora esposo, y padre de sus hijos, con la actual diputada, señalando que "hay historias fuertes".

"Imagínate lo que me pasó, imagínate tú te encuentras al otro con la otra. Yo igual lloré en el auto", afirmó en el programa de TV+ en el que actualmente trabaja.

La ex integrante te Mekano recalcó que hay "cosas fuertes", señalando que "yo me hago la chora, me hago la chistosa con todo el mundo, pero me subí a mi auto y me puse a llorar".

"Da pena, siempre da pena", comentó Aránguiz ante el resto del panel, quienes quedaron sorprendidos por esta confesión.