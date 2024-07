Daniela Aránguiz asombra al elegir entre Jorge Valdivia y Luis Mateucci: “Mejor ladrón conocido” - Chilevisión

Daniela Aránguiz se refirió a diversas situaciones en el podcast "Haciendo Match", el cual es conducido por Yamila Reyna.

La influencer participó en este espacio de algunos particulares retos, entre los que estaba elegir por uno de sus ex: Jorge Valdivia o Luis Mateucci.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

Al ser consultada en un ping pong con cuál de estos hombres se queda, la ex integrante de Mekano no titubeó.

"Yo creo que Jorge. Mejor ladrón conocido que ladrón por conocer", comentó entre risas, a lo que Reyna le insistió en que también había estado con el argentino.

Ante esto, la actual panelista de televisión contestó: " Yo pensé que lo conocía, pero no lo conocía tanto".

En ese escenario, la ex chica reality afirmó que se separó del Mago" porque "me cansé", mientras que de Mateuccio dijo: "Tenía que vivir lo que tenía que vivir".

Consultada sobre con qué jugador de fútbol saldría, Aránguiz sorprendió y manifestó que "me gusta mucho Messi. Y hay uno español que tiene los ojos azules, pero no me acuerdo cómo se llama".