Daniela Aránguiz no descarta ser candidata a diputada: “Lo haría mucho mejor que Maite Orsini” - Chilevisión

En plena disputa legal, Daniela Aránguiz deslizó la posibilidad de ser candidata a diputada en el mediano plazo.

La influencer no descartó postularse a parlamentaria. De hecho, abrió la posibilidad de que sea en el mismo distrito que actualmente representa Maite Orsini.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre un eventual futuro en la política?

En un programa de TV+, la influencer fue consultada por esta chance, afirmando que "lo estoy pensando. He tenido muchas propuestas. Tengo muchas amigas que están dentro de la política. Una de ellas es (la actual diputada) Pamela Jiles".

La ex esposa de Jorge Valdivia recalcó que con Jiles ".No somos amigas, pero nos llevamos muy bien. Pienso, con la mano en el corazón, que lo haría mucho mejor que Maite Orsini".

"Yo siempre ayudo a gente, sobre todo a niños, patrocino a dos niños en Brasil en cosas que no hago pública", indicó. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Aránguiz recalcó que "tenido un par de conversaciones" y que no es algo que decarte de plano. "Quizás no es el momento, pero no me cierro a esa posibilidad", dijo.

Consultada sobre iría por el distrito 9°, el mismo que representa Orsini en el Congreso, la otrora integrante de Mekano comentó que "quizás para molestarla (lo haga), porque sé que le ganaría".