Paty Cofré expuso a Ernesto Belloni tras grave lesión que le causó: “Ni siquiera me llamó” - Chilevisión

La comediante aprovechó que coincidió con su compañero en el estudio de Podemos Hablar para recordar un accidente que sufrió en pleno sketch en Punta Arenas.

Paty Cofré recordó una anécdota que vivió con Ernesto Belloni cuando trabajaron realizando un show en el que ella sufrió un accidente por culpa de su compañero.

Los comediantes coincidieron en el nuevo capítulo de Podemos Hablar que se estrena este viernes en las pantallas de Chilevisión, en donde también compartieron con Marlen Olivari y Mauricio Flores.

En ese contexto, la exvedette desclasificó un incoveniente que tuvo durante una presentación en Punta Arenas.

“Hacíamos un sketch los dos, yo era la señora de él y yo le digo, antes de salir al sketch, oye Ernesto, no me abraces tanto porque me duele mucho la rodilla’”, comentó.

El accidente de Paty Cofré

Sin embargo, el humorista hizo caso omiso a la advertencia de Paty Cofré y cayó sobre ella causándole una grave lesión luego que se golpeara la rodilla con parte del escenario.

Eso obligó a la mujer de los 15 segundos a realizarse una operación y, según detalló, recibió nula ayuda de por parte de Ernesto Belloni.

“¿Tú crees que me dió diez pesos?... Me costó 13 millones la operación, me operé en la Clínica Las Condes porque ahí estaba el doctor que me podía arreglar la embarrada que me dejó éste en la rodilla”, expuso.

“Ni siquiera me llamó para decirme ‘Paty, ¿cómo está? ¿fue mucho?, nada... En su put… vida me ha llamado por teléfono”, reclamó.