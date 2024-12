“Me sentí humillada”: Paty Cofré recordó complejo momento al iniciar trámite para pensionarse - Chilevisión

La comediante Paty Cofré habló sobre las dificultades que ha tenido para tramitar su pensión y una promesa que le hizo Sebastián Sichel.

Patricia "Paty" Cofré se desahogó sobre sus problemas para pensionarse, habló de la promesa que le hizo Sebastián Sichel acerca de ese tema y reveló un episodio de presunta humillación en un servicio público.

"Yo soy una mujer bien ahorrativa... ahora hace 6 meses que no trabajo", partió contando la humorista en el programa Al piano con Lucho, programa conducido por el animador y cantante Luis Jara.

Paty Cofré recordó promesa de Sichel

En el espacio, Paty Cofré fue consultada sobre si está pensionada y entregó una inesperada respuesta.

“No, no me quieren pensionar, me piden tantas cosas… He golpeado puertas, me ofrecen. El caballero ese que se presentó a candidato, el (Sebastián) Sichel, me lo dijo en pantalla en el Canal 13, cuando él estaba a cargo, me dijo ‘yo la voy a pensionar a usted’, delante de todos, al aire”, rememoró.

Sin embargo, Cofré aseguró que el alcalde electo de Ñuñoa jamás se puso en contacto con ella: “Nunca más en mi vida lo he visto, creo que para las votaciones andaba por ahí”.

"Me dio vergüenza, me sentí humillada"

Por otra parte, la comediante expuso sus problemas para hacer el trámite por su cuenta.

“Yo ahí lo dije, que yo me consideraba como que no era chilena, porque vienen las extranjeras y les dan todo. No estoy criticando a la gente extranjera, no, está bien que les den todo, pero yo creo que hay que empezar primero por la casa y después de atender a los invitados”, partió diciendo.

Paty Cofré añadió: “Yo voy a golpear una puerta y el caballero de ahí, de una de esas ChileAtiende, dijo: ‘Y esta señora trabaja en la tele y viene a pedir pensión’, vez que iba me decía que vuelva en 10 días”

“Un día llegué a los otros 10 días, me dijo ‘pero ¡ay! Cómo iba a hacer algo, no he anotado ni su carnet, ni su número de carnet, me lo sé’, yo dije ‘usted me está tomando el pelo, caballero’… por eso no fui más ni golpeé ni una puerta más, porque me dio vergüenza, me sentí mal. Me sentí humillada”, finalizó.