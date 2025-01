Jorge Valdivia sale de prisión preventiva: Corte Suprema acogió recurso y dictó nuevas cautelares - Chilevisión

El máximo órgano jurisdiccional acogió un recurso presentado por la defensa del ex futbolista definió que vuelva a cumplir la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

En el marco de las indagatorias por dos denuncias por violación contra Jorge Valdivia, durante la tarde de este lunes se informó que el ex futbolista dejará de cumplir prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua, luego que la Corte Suprema acogiera un recurso de amparo.

Hace cerca de dos semanas, la Corte de Apelaciones de San Miguel había rechazado el mismo recurso presentado por la defensa del ahora comentarista deportivo, al declararla "inconstitucional".

VER MÁS DE CASO VALDIVIAPor ello, su equipo legal, encabezado por la abogada Paula Vial, hizo un nuevo intento ante el máximo órgano jurisdiccional del país, el que tenía por objetivo rebajar las cautelares del ex futbolista.

En esa misma línea, la justicia determinó otorgarle las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.

Valdivia vuelve a arresto domiciliario nocturno: Ya había cumplido esta cautelar en 2024

Valdivia volverá a cumplir arresto domiciliario nocturno, tal como lo hiciera hace unos meses antes de ingresar por segunda vez al recinto penitenciario.

En esa oportunidad, el ex jugador de La Roja enfrentó una nueva arremetida de la defensa la denunciante, quienes no quedaron conformes con el resultado de la reformalización, lo que se sumó a un supuesto incumplimiento de la arresto domiciliario al no constestar llamados de Carabineros al citófono.

Se espera que durante los próximos minutos la abogada del ex futbolista llegue a la Cárcel de Rancagua, para que Valdivia deje el recinto donde se encuentra recluido desde fines de noviembre de 2024.

En desarrollo...