La reflexión de Daniela Aránguiz tras nueva visita a Jorge Valdivia: “Cuando me ve, llora conmigo” - Chilevisión

Daniela Aránguiz se trasladó nuevamente a Rancagua para visitar a Jorge Valdivia, esta vez en la previa del Año Nuevo.

Tal como ocurrió en vísperas de Navidad, la influencer acudió a la Región de O'Higgins para ver a su ex marido, quien sigue en prisión preventiva en medio de las investigaciones en su contra por delitos sexuales.

Tal como se dio la semana pasada, la panelista de televisión afirmó que "son fechas súper importantes. Siento que es mi deber como familia".

De todas formas, la ex integrante de Mekano se sinceró en TV+. "Espero que no tenga que seguir ahí (...) Jorge es el padre de mis hijos y va a ser mi familia hasta que me muera, voy a estar ahí apoyándolo", dijo.

"Quizás sea algo súper significativo que, para una fecha tan importante y que tenga que estar en un lugar tan difícil, creo que lo mínimo que puedes hacer es llevarle ponte tú una cena", añadió.

Daniela Aránguiz y la nueva visita a Jorge Valdivia

En el espacio, Aránguiz insistió en que "a Jorge lo quiero y lo voy a querer toda mi vida. Yo siempre voy a tener los brazos abiertos para darle mi apoyo y cuidarlo toda la vida. Y eso es así. Y yo ceo que también es al revés".

Consultada sobre cómo se encuentra Valdivia, la influencer reconoció que "no lo veo bien, obviamente. Yo creo que nadie puede estar bien en esa situación así de difícil. No está pasándolo bien. Creo que es un lugar al que nadie se acostumbra, jamás".

"Sí se demuestra cariño, amor, hay abrazos bonitos. Creo que Jorge es una persona a la que le cuesta mucho llorar con la gente y cuando me ve a mí, claro que llora conmigo", agregó.

Por último, la comentarista de espectáculos recalcó: "Le voy a prestar mis brazos para poder sostenerlo, si yo puedo. Está pasando por algo súper difícil y espero que esto se solucione".