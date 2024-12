“No soy una mujer cobarde”: Daniela Aránguiz da detalles tras visitar a Jorge Valdivia en la cárcel - Chilevisión

En la víspera de la Navidad, Daniela Aránguiz apareció en la Cárcel de Rancagua para visitar a Jorge Valdivia, su ex esposo.

El ex futbolista se encuentra en prisión preventiva desde hace varias semanas, esto en el medio de la investigación en su contra por los delitos de violación.

La actual panelista de televisión reveló los motivos por los que decidió acudir al centro penitenciario, señalando: "Soy consecuente con lo que siempre he dicho".

"Si Jorge pasaba un momento difícil y yo lo tengo que cuidar en algún momento de nuestras vidas, estemos juntos o no, lo iba a hacer. Lo dije mucho tiempo atrás, antes de que todo esto pasara", agregó en declaraciones a TV+.

La influencer reflexionó que "Jorge me llevó a los mejores hoteles del mundo. Y así como lo disfruté y lo acompañé en esos momentos, sentí que tenía el deber de acompañarlo en el peor lugar de la vida y en el peor momento, sobre todo en vísperas de Navidad".

Daniela Aránguiz tras visitar a Jorge Valdivia: "Espero no tener que ir de nuevo"

Aránguiz recalcó que su objetivo con su ex marido era "acompañarlo, representando a mi familia y a mis hijos porque vamos a tener una familia toda la vida. Es el padre de mis hijos. No soy una mujer cobarde, siempre he dicho que no le tengo miedo a nada".

"Todo lo que pasó adentro no lo voy a contar porque es algo muy íntimo y me lo voy a reservar. Lo que sí puedo decir es que fue muy bonito poder darle la mano en un momento tan difícil", añadió.

A modo personal, la ex integrante de Mekano reconoció: "Fue emocionalmente lo más fuerte que he vivido en mi vida. Hay cosas que nunca pensé que iba a hacer, y no me arrepiento. Espero no tener que ir de nuevo"