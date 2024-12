Felipe Vidal barrió el piso con Camilo Zicavo tras posteo sobre Denise Rosenthal - Chilevisión

El periodista aseguró que los dichos de Camilo Zicavo en contra de Denise Rosenthal "no son la forma de tratar a tu ex pareja" y aseguró que con dicha actitud el cantante daña su propia imagen.

Felipe Vidal arremetió con todo en contra de Camilo Zicavo, a raíz de la polémica publicación del cantante en su cuenta de Instagram, donde acusó a Denise Rosenthal de ser infiel.

Fue el lenguaje que Camilo ocupó en el escrito lo que causó la furia de Vidal, quien el su podcast OH! Diosas, aseguró que Zicavo estaba dañando su propia imagen y lo instó a respetar a su ex pareja.

¿Qué dijo Felipe Vidal?

"Yo creo que no es la forma", expresó primeramente Vidal , quien luego argumentó: "No es la manera de referirse a su ex pareja, yo creo que él puede tener toda la razón de lo que está diciendo, pero yo creo que las formas son demasiado importantes".

En esa misma línea, Felipe agregó: "La manera en que él esta hablando... yo creo que no está bien que se refiera así a su ex pareja, si así incluso hubiese sido (las acusaciones de infidelidad)".

Al respecto, Pamela Díaz aseguró que se hubiese querellado en contra de Camilo si ella estuviese en el lugar de Denise, a lo que Felipe criticó: "Y además él dice que se tuvo que bancar y todo, bueno ¿Alguien lo obligó a bancarse eso? Entonces empezar a victimizarse... por eso el 'hdp', el 'hue...', el 'gorrero'".

Finalmente, Vidal concluyó: "Yo creo que el que queda mal es él. Insisto, más que por el fondo, por la forma. Tú no puedes hablar así de tu ex pareja, perdón, tíldenme de conservador, tíldenme de lo que quieran y de cartucho, menos, pero yo creo que no es la manera".

Revisa el video: